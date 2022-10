Hargita megye legszebb termelői piaca nyílt meg Gyergyóremetén

Amint Laczkó-Albert Elemér polgármester ismertette, az új piac épületeit úgy tervezték és valósították meg, mintha egy-egy helyi lakóház és egy-egy csűr lenne. Ezekben kap helyet a nyári és téli zöldségpiac, hús- és tejtermék részleg, de lesz itt egy kifőzde, kertészeti, illetve háztartási cikkeket árusító üzlet is. Most következik az a feladat, hogy a létesítményt élettel töltsék meg. A polgármester felvetette, hogy vajon lesznek-e termelők, és elegendő igényes fogyasztó, hogy a piac életképes legyen. Arra fognak törekedni, hogy idevonzzák a helyi termelőket nemcsak Remetéről, hanem a térségből is.