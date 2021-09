Hargita megye: kórházanként két-három szakterületen van komoly orvoshiány a járóbeteg-ellátásban

Leginkább szemész és általános sebész szakorvosokból van hiány Hargita megyében a szakorvosi járóbeteg-rendelési rendszerben, több kórházban sincs elég szakember ezeken a szakterületeken. Egyes kórházakban a hiányszakterületek közé tartozik a belgyógyászat, az ortopéd-traumatológia, a kardiológia, az ideggyógyászat és a tüdőgyógyászat is. Az ideális helyzethez mérve viszont ennél jóval több szakrendelésen nőhetne az orvosok száma, még úgy is, hogy az elmúlt években sokat javult a helyzet e téren.

A Hargita megyei kórházak járóbeteg-szakrendelésein összesen mintegy 270 szakorvos dolgozik • Fotó: Gecse Noémi

– értékelte a Hargita megyei járóbeteg-szakrendelés helyzetét Duda Tihamér. Elmondta viszont azt is, hogy az ideális helyzet eléréséhez az említett szakterületek mellett még számos másikban lenne szükség új szakemberekre, de meggyőződése szerint ez a hiány lassan megszűnik, sőt új szakokkal bővülhet majd a szakorvosi ellátás a megyében. Július elsejétől egyébként a járóbeteg-szakrendelés finanszírozásának egyik együtthatója, az orvosi szolgáltatás pontértéke is nőtt, 2,8-ról 4 lejre.

Nehéz lenne kiszámolni, hogy megyeszerte vagy kórházanként hány szakorvosra lenne még szükség, hiszen ez attól is függ, hogy a kórházi osztályokon dolgozó szakorvosok mennyi munkát vállalnak a szakrendeléseken, továbbá attól is, hogy hány betegnek van szüksége ezekre a szolgáltatásokra. A pillanatnyi helyzet alapján csak azt tudják kiszámolni, hogy hány töredék- vagy teljes norma lefedésére lenne még szükség az adott szakterületen kórházanként – mondta el kérdésünkre Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

Magánrendelőkkel is kötöttek szerződést

A Hargita megyei kórházak járóbeteg-szakrendelésein összesen mintegy 270 szakorvos dolgozik, a legtöbb, közel 120 a csíkszeredai kórházban.

Vannak olyan szakorvosok is, akik nem vállalnak kórházi munkát, csak magánrendelőjükben dolgoznak. Most viszont már velük is szerződést köthet az egészségbiztosítási pénztár, így a biztosított szolgáltatásokat ezekben a rendelőkben is térítésmentesen kapják meg a biztosítottak.

A megyei egészségbiztosítási pénztár idén 27 szolgáltatóval kötött szerződést járóbeteg-szakrendelés biztosítására, ezek közül öt kórház, 22 pedig magán szakorvosi rendelő.

Az egészségbiztosítással rendelkezők sürgősségi orvosi ellátásra, akut, illetve krónikus betegség esetén kezelésre és orvosi konzultációkra, családtervezési szolgáltatásokra, palliatív ellátásra, diagnosztikai és terápiás szolgáltatásokra, terhességi és szülés utáni felügyeleti szolgáltatásokra, illetve diagnosztikai célú orvosi szolgáltatásokra jogosultak a járóbeteg-szakrendelési rendszerben, utóbbiak egy része 12 óránál nem hosszabb, úgynevezett egynapos kórházi ellátás keretében is történhet.

A járványhelyzet miatt elrendelt vészhelyzeti állapot megszűnéséig az egészségügyi alapcsomagba, a minimális csomagba (amelyre a biztosítással nem rendelkezők jogosultak) tartozó szolgáltatásokat távkonzultációként is elvégezhetik az orvosok, amennyiben az lehetséges és indokolt.