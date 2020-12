Hargita és Maros megye is jelentős összegeket kapott az országos visszaosztásból

A legtöbb esetben kifizetetlen számláik rendezésére költik a pénzt az önkormányzatok • Fotó: Gecse Noémi

A mindenkori kormány év végén pénzbeli támogatást nyújt a polgármesteri hivataloknak. Jól bevett szokás szerint a települések vezetői a megyei tanácsokhoz és a prefektusi hivatalokhoz nyújtják be igényeiket, megindokolva, hogy mire mennyi pénzt kérnek, számlákkal alátámasztva kéréseiket. Ezt figyelembe veszik az év végi pénzosztáskor, bár

általában csak a kért összegek töredékét kapják meg a települések.

A múlt csütörtökön elfogadott kormányrendelet értelmében 717,3 millió lejt osztottak ki elsősorban működési költségekre és a számlák kifizetésére. A legtöbbet, országos szinten Bihar megye kapott (44,7 millió lejt);

Hargita megye a maga 30 millió lejével, illetve Maros megye a 20,8 millióval az első harmadban van a megyék között. Összehasonlításként: Brassó megye 13,5 millió lejt kapott, Kovászna megye pedig 18,5 milliót.

Gyergyószék jól járt

Hargita megyében a legjobban a megyei önkormányzat járt, hiszen 4,6 millió lejt szavaztak meg az intézménynek. Megyeszinten ezután a legnagyobb összeget 1,8 millió lejt Gyergyószentmiklós kapta, Maroshévíz 1,3 millió lejjel lett gazdagabb, míg Gyergyóalfalu költségvetését 1,3 millió lejjel egészítették ki.

Székelyudvarhely 1,2 millió lejt kapott, míg Csíkszereda csupán 840 ezer lejt.

Ha az összegeket nézzük, akkor jól járt Borszék (768 ezer lej), de Bélbor (600 ezer lej), Farkaslaka (520 ezer lej), Székelykeresztúr, Parajd és Galambfalva (egyenként 500 ezer lej), de Madéfalva (490 ezer lej), Csíkszentkirály (485 ezer lej) és Csíkszentimre (480 ezer lej) is. A legkevesebbet Oklánd kapta, 50 ezer lejt.

Idén el kell költeni

Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila a Székelyhonnak elmondta, nem elégedett a mostani pénzosztással, de ha ez sok millió lejes lett volna, mivel csak erre az évre érvényes, nem lehetett volna elkölteni, és vissza kellett volna utalni a kormánynak. Csíkszereda polgármestere úgy látja, hogy

a kormánynak ki kellene vennie részét a nagy, stratégiai fejlesztésekből is, hiszen támogatása nélkül a nagyobb városok nem tudnak felzárkózni.

„Csíkszereda sokkal többet érdemel, mert hatalmas projektállománnyal rendelkezünk és komoly felelősségünk van szociális, oktatási és kulturális téren. is. Remélem, hogy újabb kiírások lesznek az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDL) keretében, hogy az uniós pályázatok mellett ott is pénz hívhassunk le az infrastrukturális fejlesztésekre” – adott hangot bizakodásának.

A távhőszolgáltatóhoz megy az összeg nagy része

Gyergyószentmiklóson, mint Csergő Tibor polgármester elmondta, az összeg nagy része, 1,3 millió lej a város tulajdonában levő távhőszolgáltató vállalathoz megy.

Részben már megvásárolt, elfogyasztott tüzelőanyag árát fogják törleszteni, illetve előre is biztosítani tudják majd a faforgácsot, aminek elégetésével a fűtést biztosítják.

„Hargita megyében nálunk vannak a legtöbben még a távhőszolgáltatásra csatlakozva, mintegy 3,5 ezer lakás, így ez tulajdonképpen egy közszolgáltatás is. Fontos számunkra, hogy a lakóknak megfelelő szolgáltatást biztosítsunk. A maradék 500 ezer lejt a városháza működési költségeire fogjuk elkölteni. Kértünk még beruházásokra is támogatást, de ezt most nem kaptunk” – mondta a polgármester, aki úgy értékeli, hogy ez a támogatás jelzi azt, hogy végre megyei és kormányszinten is odafigyelnek Gyergyószentmiklósra.

Nagyon jól jött

A nagy tartozások törlesztésére használják fel Gyergyóalfaluban a tartalékalapból osztott 1,3 millió lejt. Mint Gáll Szabolcs polgármester a Székelyhonnak elmondta, örül, hogy utolsó percben meghallgatták kérésüket. Az októberi pénzosztáskor nagyon kis támogatást kaptak, így a prefektusi hivatalnál és a megyei tanácsnál is kérték, hogy a helyi igényeket vegyék figyelembe a következő pénzosztáskor. Gyergyóalfalunak egy nagy hitele van, amelynek törlesztése terhet ró a közösségre, és ezenkívül karbantartási munkálatokat is végeztek, amelyeket nem tudtak kifizetni. „1,57 millió lejt kértünk, ennek jó részét megkaptuk.

Nem szerettük volna az új évet nagy tartozással kezdeni, a kapott pénzből a hitelrészleteket és a kifizetetlen számlákat rendezzük. Ennek a támogatásnak köszönhetően nyugodtabban telnek az ünnepek

– részletezte az elöljáró.

Van, aki sokat, van, aki keveset

Maros megyében a legnagyobb összeget Marosvásárhely kapta, 2,6 millió lejt, a megyeszékhelyet követi 2 millióval a Maros Megyei Tanács. Szászrégen 1,1 millió lejt, Szováta 800 ezret, Nyárádszereda és Erdőszentgyörgy 700-700 ezret, Ákosfalva 550 ezret, Gernyeszeg 400 ezret kapott. A lista végén van Faragó, Mezőgerebenes, Ratosnya, Déda is 10-10 ezer lejjel.

A kért összeg töredékét kapták

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 16,8 millió lejt igényelt a működési költségek fedezésére a prefektúrától, megyei tanácstól és kormánytól. Mint Borsos Csaba sajtószóvivőtől megtudtuk:

a kért összeg 15 százalékát, vagyis 2,6 millió lejt kaptak.

Ebből arányosan fogják törleszteni a kifizetetlen szolgáltatásokat, számlákat. Az összeg legnagyobb része, 820 ezer lej, a tömegközlekedésre fog menni, míg 425 ezer lej a fertőtlenítési számlák törlesztésére. A városháza közműszámláinak törlesztésére, a tanintézmények bérlésére és a köztisztaságra is szánnak valamennyi összeget, mind az eddigi tartozásokat törlesztik ezeken a területeken.

Kevesebb, de nagyon jól fog

Nyárádszereda 700 ezer lejes támogatást kapott az év utolsó napjaiban, és ez, Tóth Sándor polgármester szerint, nagyon jól jött. Bár tavaly, év végén ennek az összegnek a dupláját kapták, most ennek is örvendenek és a működési költségek fedezésére, illetve az elvégzett munkálatokért kiállított számlák törlesztésére fogják felhasználni. A városvezető arról beszélt, hogy bár mindig megfontoltan tervezik meg az éves költségvetést, és azokat a kiadásokat foglalják bele, amelyekről úgy gondolják, hogy fedezetük is lesz, mindig vannak, maradnak kifizetetlen számlák, s ezért fontos a kapott támogatás.