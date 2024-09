Hirdetés

Hankó Balázs Székelyudvarhelyen: „magyarságunk jövőjének kulcsa, hogy milyen felnőtté válnak a mai diákok” Legfőképp a magyar diákok által él tovább és gyarapodik a közös magyar tudás, ehhez pedig, ahogy eddig, ezután is minden támogatást megad a magyar állam – jelentette ki Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere szombaton, a református tanintézmények közös tanévnyitó ünnepségén Székelyudvarhelyen. Bencze Emese 2024. szeptember 21., 16:092024. szeptember 21., 16:09

Fotó: Csató Andrea

Legfőképp a magyar diákok által él tovább és gyarapodik a közös magyar tudás, ehhez pedig, ahogy eddig, ezután is minden támogatást megad a magyar állam – jelentette ki Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere szombaton, a református tanintézmények közös tanévnyitó ünnepségén Székelyudvarhelyen.

Bencze Emese 2024. szeptember 21., 16:092024. szeptember 21., 16:09

Hirdetés Számos egyházi és politikai elöljáró tette tiszteletét a belvárosi református templomban Székelyudvarhelyen, az erdélyi református tanintézmények közös tanévnyitó ünnepségén. Az ünnepség részeként

átadták a Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégiumhoz tartózó, újonnan elkészült iskolaépületet is, amelyet a magyar kormány támogatásából sikerült felépíteni.

„Ma ünnepelni és hálát adni jöttünk. Hálát adni, hogy békében élhetünk és békében építkezhetünk” – mutatott rá az ünnepségen Hankó Balázs, a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, aki a magyar kormány képviseletében volt jelen az ünnepségen. Kiemelte, hogy a jelenlegi zivataros időben kevés fontosabb kérdés van annál, mint hogy mi történik iskoláinkkal, és gyermekeinkkel az iskola padjai között.

A hívatlanul érkező káros ideológiák – a keleten dúló háború és a dél felől érező migrációs nyomás – árnyékában meg kell becsülnünk, hogy a gyermekeink békében tanulhatnak, és őriznünk kell a békét”

– jelentette ki.

Fotó: Csató Andrea

„Amíg van tudása a magyar fiatalnak, addig van magyar jövő is” A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy magyarságunk jövőjének kulcsa, hogy milyen felnőtté válnak a mai diákok, hozzátéve:

felelősséget vállalnak a határon kívül élő magyarok sorsáért, elősegítik a közösségek fennmaradását és fejlődését.

„Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemét és lelki egységét.” A miniszter kifejtette azt is, hogy

Magyarország kormánya több, mint 2 milliárd forinttal támogatta a református iskola épületének bővítését, ezáltal közel 1000 diák számára javulnak az oktatás körülményei.

„Hiszem, hogy a jelenkor magyarságának legfőbb feladata őrizni és gyarapítani: megőrizni kultúránkat, értékeinket gyarapítani tudásunkat. Örülök, hogy a hamarosan átadásra kerülő új épülettel, az elmúlt évek beruházásaival de legfőképpen általatok kedves diákok tovább él és gyarapodik a közös magyar tudás Mi ehhez, ahogy eddig is, a jövőben is minden támogatást megadunk.

Bennetek és általatok kell, hogy nagyszüleitek és dédszüleitek, nemzetünk elmúlt századainak generációi tovább éljenek. Mi minden támogatásunkat általatok bízzuk a közös jövőre. Mert amíg van tudása a magyar fiatalnak, addig van magyar jövő is”

– fogalmazott a miniszter.

Fotó: Csató Andrea

Gazdag és viszontagságos történet Hankó Balázstól Kelemen Hunor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke vette át a szót, kifejezve háláját, hogy

a kollégium a magyar kormány támogatásának köszönhetően új iskolaépülettel gazdagodott, ahol bölcsőde, osztályterem és konditerem is helyet kap.

Az RMDSZ elnöke az iskola történetét Erdély történetéhez hasonlította, mint fogalmazott, az gazdag és viszontagságos.

A kommunista diktatúra derékba törte a többszáz éves oktatási intézményeink működését, mérhetetlen károkat okozva a közösségnek. De hiába vágták ki a fát, a gyökerek megmaradtak, s a hit úgy csordogált mint a búgó patak és táplálta a gyökereket, vagyis azt a hitet, hogy lesz újrakezdés. Ez a mi közösségünk története. Meggyengítettek bennünket, de eltörölni nem tudtak”

– mutatott rá az összefüggésekre, hozzátéve, hogy mindig lesznek olyanok, akik újrakezdik, akik építkeznek, akik visszaszerzik, amit tőlük elvettek, ahogy tették azt 30 éve is, amikor a református kollégium újraalakításának idején. „Volt gyökér amihez vissza lehetett nyúlni, volt szellemiség és ott volt a keresztény erő is. Bár a fa törzsét kivágták de megmaradtak a gyökerek és volt ahonnan újrakezdeni” – fejtette ki az RMDSZ elnöke, rámutatva arra is, hogy

a református kollégiumok hálózata nem csak az oktatásban, a tudományban de a kultúrában és szellemiségben is olyat teremtett, ami Európában is példaadó, és olyan – kultúránk és értékeink szempontjából is – fontos személyiségek nevelkedtek, tanultak a falaik között mint Orbán Balázs, és Benedek Elek.

Éppen ezért fontos megőrizni, fejleszteni és támogatni az iskolákat, ahogy az az elmúlt néhány évben oly sokszor megtörtént.

Fotó: Csató Andrea

Van kinek átadni az örökséget Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke Kelemen Hunor szavaihoz csatlakozva elmondta, hogy minden újabb intézmény megnyitása abban segíti őket, hogy elhiszik, lehetséges tovább indulni és van folytatás.

Isten nem engedi elveszni azt, ami szent, ami neki drága, a gyermek pedig különösen az. Bár riasztóak a statisztikai adatok, de ez a templomi közösség még hálaadással áll meg, azért, hogy van kinek átadni az örökséget: a nyelvet a kultúrát, a hagyományt”

– osztotta meg a jelenlévőkkel pozitív hangvételű üzenetét. Kifejtette azt is, véleménye szerint a minőségi oktatás legmeghatározóbb feltétele az oktatók személyisége, ami meghatározza hogy milyen a nevelés. „Ha az oktatók oda tudják áldozni teljes életüket a gyermekek tanítására, akkor csodálatos eredmények születhetnek ma is. Ehhez az oktatói munkához igyekeztünk egy újabb külső feltételt biztosítani azzal, hogy Székelyudvarhely legmodernebb iskola épületét készítettük el” – fogalmazott, majd

köszönetet mondott a magyar kormánynak minden támogatásért, amelyeknek segítségével intézményeiket újjáépíthették.

A támogatók mellett az új iskolaépület kivitelezőjének is megköszönte a munkát, ugyanakkor hálával fordult Tőkés Zsolt iskolaigazgató felé is, aki – mint fogalmazott – az iskola fennállása óta vezeti a kollégiumot, és élete legfontosabb részét odaáldozta annak, meghatározta az arculatát és az újraalapítás minden nehézségét is felvállalta. Beszéde lezárásaként kiemelte, hogy

nemsokára leköszönő püspökként nagyon hálás azért, hogy az elmúlt évben legtöbbet Székelyudvarhely iskoláiért tettek.

Fotó: Csató Andrea

Elismert munkásságok Az ünnepély során átadták a Bethlen díjat is, melyet ez alkalommal Kovács Irén-Erzsébet kapott meg, a hazai református oktatás érdekében kifejtett eredményes munkálkodása eredményéül. Elismerésben részesítették ugyanakkor Kató Béla püspököt is, aki a tanügyiekkel és hívekkel szemben tanúsított empatikus hozzáálása, valamint az erdélyi református egyházkerület felekezeti oktatásának épülésében és fejlesztésében kifejtett hathatós tevékenységének elismeréséül vehetett át díszoklevelet, melyet a nyolc erdélyi református kollégium nevében adott át neki Tőkés Zsolt iskolaigazgató. Az ünnepélyt követően az elöljárók szemügyre vették az újonnan elkészült iskolaépületet.

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea