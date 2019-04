Hamlet tele van titkokkal, újra kellett mesélni

William Shakespeare Hamletje a világirodalom egyik legismertebb drámája, Kiss Csaba Jászai Mari-díjas és József Attila-díjas magyar rendező, drámaíró pedig arra vállalkozott, hogy újramesélje a történetet. A színdarab, amelyet pénteken mutatnak be Marosvásárhelyen, nem csak azért érdekes, mert Kiss Csaba írta és rendezi, de a Hazatérés Dániába egyfajta hazatérése is a marosvásárhelyi író-rendezőnek.

Hamlet története, de más hangsúlyokkal • Fotó: Bereczky Sándor

A darab története szintén a valamikori Dániában, közelebbről meg nem határozott korban játszódik.

A szereplők, a Herceg kivételével, ugyanazt a nevet viselik, mint az eredetiben.

Sőt a történet elemei, fordulatai, a cselszövések és gyilkosságok is többé-kevésbé rímelnek az Erzsébet-kori drámáéval – ugyanúgy van „szellem”, színészek, Egérfogó jelenet, megjátszott és valódi őrület, bűnbánó ima és Ophélia-öngyilkosság, ugyanúgy van párbaj és végső Fortinbras. Mégis sok minden más.

A logikája a történetemnek mindenképpen maibb, amikor már nincs erkölcsi abszolútum, nincs pokol, ahova jutnak a bűnösök, amikor az emberi igazságszolgálatás az egyetlen mércéje annak, hogy valaki ártatlan vagy bűnös

– fogalmaz Kiss Csaba, aki nem először rendezi ezt a darabot, az ősbemutatója Veszprémben volt, utána Győrben is színre vitte, de úgy érzi, most a legérettebb az előadás, hiszen színházilag és emberileg is sok élményben volt része az elmúlt harminc évben, s ez nyilván befolyásolja rendezőként is.

Ugyanakkor nem utolsó szempont, hogy a Hazatérés Dániába kicsit a saját hazatérése is, hiszen a rendező bár 1985-ben hagyta el szülővárosát, Marosvásárhelyt, de ez a város formálta, határozta meg.

Az előadás bemutatóját április 26-án, pénteken 19 órakor tartják a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében. A 14 éven felülieknek ajánlott előadás román nyelvű felirattal követhető.