Hamarosan rá se kell hederíteni egy esetleges cekendi forgalmi dugóra

A 13A jelzésű országút Máréfalva Csíkszereda felőli határa és Cekend-tető közötti szakaszát fogja tehermentesíteni az az elkerülő út, amelyet egy régi nyomvonalon építtet az említett község önkormányzata. A projekt a gazdáknak is kedvez.

A nehézkes közlekedési viszonyokra egyébként volt is példa az elmúlt években, például amikor ki kellett vágni a veszélyes fákat az országút mentén. Az is lényeges, hogy az út megépítésével a gazdáknak is könnyebb lesz területeik megközelítése.

Gőzerővel dolgoznak

Az újjáépítés alatt lévő útra gyakorlatilag Máréfalva Csíkszereda felőli határában lehet letérni a 13A országútról, majd 2,6 kilométer hosszan halad a Cekend-tető irányába. Itt becsatlakozik az útba, amely összeköti az országútat és a szeméttelepet.

A helyszínen azt tapasztaltuk, hogy jelenleg is látványosan zajlik a munka: