Hamarosan otthon lesz az új házból a szovátai öt árva számára

Két hónap alatt adományokból és támogatásokból sikerült felépíteni az öt testvér házát, és pár héten belül be is költözhetnek, amint az újonnan épített lakásba bevezetik a vizet és a villanyszerelés is meglesz. Júliusban maradtak árván a szovátai gyerekek, akikért példaértékűen összefogott a helyi közösség, civil szervezetek, helyi vállalkozók, külföldi magánszemélyek, egész Székelyföld.