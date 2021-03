Hamarosan megjelenik a Teddy Queen első nagylemeze

A gyergyószentmiklósi Teddy Queen zenekar második kislemeze, a Nem szól rám senki 2019-ben látott napvilágot. Az eltelt időszakban nagyon sokat dolgoztak azon, hogy kiadhassák első nagylemezüket, ami március 19-én jelenik meg. Aznap ráadásul lemezbemutató koncertet is tartanak Gyergyószentmiklóson, a Figura Stúdió Színház nagytermében, ahol a közönség megismerheti az új dalokat is.

Az együttes tagjai • Fotó: Suciu Cristian

Vasárnap egy új dal videóklipjével jelentkezett a Teddy Queen zenekar, ami szerepel a hamarosan megjelenő első nagylemezükön is. A nagylemezen már régóta dolgoznak, és az új dalaik közül már sokat hallhattak a rajongók, de lesznek újdonságok is.

A Teddy Queen március 19-én megjelenő első nagylemezének címe Nekem itt a helyem. A háromtagú zenekar egyedi hangzás kialakítására törekszik. A zenekar javában készül a lemezbemutató koncertre, amelyre jegyek már elővételben vásárolhatóak a Figura Stúdió Színház jegypénztárában. „A lemez március 19-én jelenik meg, és aznap este 8 órától be is mutatjuk a Figura Stúdió Színház nagyszínpadán. A későbbiekben szeretnénk Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen is lemezbemutatót tartani, de ez függ majd a járványhelyzet alakulásától” – részletezte Péter Gellért, az együttes dobosa.