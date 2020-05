Hamarosan kötelezővé válhat a védőmaszk viselése, összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat

Már nem tapasztalható krónikus hiány védőmaszkokból a gyógyszertárakban, és a házi készítésű, mosható változatokból is széles kínálat várja az érdeklődőket. A maszkok azonban csak akkor nyújtanak védelmet, ha megfelelően viseljük, ezért akik eddig az orrukat szabadon hagyva, vagy egyáltalán nem hordták ezeket, érdemes átalakítaniuk szokásaikat, hiszen várhatóan rövid időn belül kötelezővé válik a védőmaszk használata az országban.

Számos maszktípus közül választhatunk. A hangsúly ezek helyes viselésén van, másként semmit sem érnek • Fotó: Pinti Attila

Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár április elején a szájat és orrot eltakaró maszk viselését ajánlotta mindenkinek, aki elhagyja otthonát. Ha erre nincs lehetőség, elmondása szerint improvizálhatunk is annak érdekében, hogy megóvjuk magunkat és embertársainkat, például otthon készített maszkokkal, kendőkkel.

A járványtani vizsgálatok is arról számoltak be, hogy a maszkok vagy más megoldások, amelyekkel el tudjuk takarni arcunkat, csökkentik a vírus terjedését.

A védőmaszkokkal kapcsolatos ajánlások számtalanszor átalakultak a koronavírus-világjárvány hazai megjelenése óta. Kezdetben a szakemberek azt tanácsolták, hogy csak azok viseljenek maszkot, akik a betegség tüneteit hordozzák. Később aztán a vírus gyors terjedése és az esetleges tünetmenetes fertőzöttek miatt világszerte több hatóság is ajánlani kezdte az egészségügyi maszkok viselését a teljes lakosságnak.

Várhatóan kötelezővé válik május 15-e után a védőmaszkok használata a nyilvános zárt helyeken és a tömegközlekedési eszközökön Romániában. Utánajártunk, hogyan készülhetünk fel erre az időszakra, honnan és milyen áron szerezhetünk be maszkokat, hogyan ajánlott viselnünk ezeket, és milyen hibákat érdemes elkerülnünk.

Így azt is megakadályozza, hogy az arcunkhoz nyúljunk, miután az esetlegesen mások által kiköhögött vírust kézzel megfogtuk az üzletekben a különböző termékeken vagy a kilincseken. A maszkok viselése tehát ma már a teljes lakosságnak ajánlott, május közepétől pedig várhatóan kötelezővé is válik. Klaus Iohannis államfő április 22-én jelentette be, hogy nem fogja meghosszabbítani a május 15-éig tartó, a koronavírus-járvány miatt kihirdetett szükségállapotot, de az említett időpont után kötelezővé válik a védőmaszk használata a nyilvános zárt helyeken és a tömegközlekedési eszközökön az országban.

Maszkviselési tudnivalók

A megfelelő lakossági maszkviseléssel kapcsolatosan a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház is közzétett egy tanácsokat nyújtó videót. Ebben Sergiu Sîngeorzan járványtanász főorvos a két leggyakrabban viselt maszktípussal kapcsolatosan osztotta meg a legfontosabb tudnivalókat.

Az egyik a gyógyszertárakban kapható, sokak által viselt kék színű maszk, amely tulajdonképpen egy háromrétegű sebészeti maszk. Ennél a típusnál fontos megjegyezni a felhelyezés módját. Első körben az akasztókat a fülünkre helyezzük úgy, hogy a maszk egyik szélén található fémmerevítő felül legyen. Utóbbit az orrunkra simítjuk, majd a maszk alsó részét behúzzuk az állunk alá, hogy a szánk és környéke védve legyen. Ennek a maszknak a viselése elsősorban a környezetünkben lévő emberek védelméért fontos, mert megakadályozza az általunk kibocsájtott cseppek, testnedvek terjedését. Így a zárt terekben vagy üzletekben, ahol több személy tartózkodik, ha mind ilyen maszkot viselünk, a fertőzés átadásának kockázata jelentősen csökken.

A másik gyakran használt típus a textil anyagokból készült egy- vagy kétrétegű maszk. Ezek legfőbb előnye, hogy moshatók, vagyis használat után otthon 95 Celsius-fokos vízben való mosás és vasalás után ismét használhatóvá válnak. Kedvező továbbá, hogy több méretben, alakban és színben elérhetőek. Ezek lényege, hogy legyen egy védőpajzs a szájunk előtt, még akkor is, ha nem védenek olyan hatékonyan, mint a sebészeti maszkok. A szakorvos továbbá azt is leszögezte:

nagyon fontos, hogy amikor bármilyen maszkot viselünk, az egész arcunkat takarja, és semmiképp se viseljük úgy, hogy az orrnyílásainkat szabadon hagyjuk. Ha helytelenül használjuk a maszkokat, olyan, mintha nem is viselnénk.

Végül szintén nagyon fontos, hogy a maszkokat hazaérkezés után úgy vegyük le az arcunkról, hogy ne érjünk hozzá az külső részéhez, majd mossunk alaposan kezet meleg vízzel és szappannal.

Kínálat és árak

A textilből készült maszkokat egyébként főként azért kezdték el kezdetben gyártani, mivel hatalmas hiány alakult ki egészségügyi maszkokból a járvány hazai megjelenése után, a gyógyszertárak teljesen kifogytak ezekből a termékekből, és az utánpótlás sem volt folyamatos. Mára valamelyest rendeződött a helyzet: terepszemlénk során négy különböző gyógyszertárlánc csíkszeredai kirendeltségét látogattuk meg, és mindegyik patikában volt készleten maszk, néhol több fajta is.

A már említett kék színű, egyszer használatos egészségügyi maszkokat 3,7 és 4,8 lej közötti áron lehet beszerezni, de 9 lejért mosható típust is lehet vásárolni a hargitai megyeszékhelyen.

Marosvásárhelyen viszont jóval magasabbak az árak, az egyszer használatos egészségügyi maszkokért ott 7 lejt is elkérnek. Emellett minden székelyföldi városban kínálnak eladásra házilag készített, mosható védőmaszkokat. Utóbbiakat számos formában és színben lehet rendelni, többnyire 5 lej körüli áron, de egyszerűbbeket 3,50 lejért is kaphatunk, a minőségibb többrétegűekért azonban 7–8 lejt is kérhetnek.

Maszkokból tehát pillanatnyilag nincs hiány, és ha mégis kialakul, otthon megtalálható megoldásokkal is helyettesíthetjük ezeket,

védőkesztyűt azonban már jóval nehezebb találni.

A négy említett csíkszeredai gyógyszertár közül csak egyikben volt készleten a hétvégén gumikesztyű, és ott is csak a legkisebb méretben, amely kevesek számára megfelelő.