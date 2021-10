Hamarosan kezdődik a városszintű nagytakarítás Marosvásárhelyen

A nagyobb bútordarabokat is elszállítják, de csak program szerint • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen hosszú ideig évente kétszer volt városszintű nagytakarítás, lomtalanítás. Tavasszal és ősszel elszállították a házak, tömbházak elől az év során felgyűlt lomot, fölöslegessé vált bútordarabot, elhasznált matracokat, de a tavaszi és őszi kerti munka nyomán maradt ágnyesedéket, leveleket is.

Tavaly a járványidőszak és a megszorítások miatt tavasszal elmaradt a nagytakarítás, ezt azonban nyáron pótolták. Idén tavasszal, a szemétszolgáltatóval történt nézeteltérés miatt azonban nem szerveztek hasonló akciót. A marosvásárhelyi családok évente 50 lejt fizetnek azért, hogy évente kétszer elszállítsák nemcsak a háztartási hulladékokat, hanem a lomokat is.

Változások lesznek

A marosvásárhelyi városháza a napokban jelentette be, hogy október 15-től megszervezi a városszintű nagytakarítást, amelyet most nem kötnek évszakhoz, hanem általánosnak neveznek. Soós Zoltán polgármester ennek kapcsán elmondta, örül, hogy sikerült végre ezt a szolgáltatást is meghirdetni, mert a szemétszolgáltatóval kötött szerződés lehetővé teszi. Mint visszaemlékezett,

tavaly nyáron a korábbi városvezetés megszervezte a városszintű nagytakarítást, annak ellenére, hogy az érvényben levő szerződés nem tette ezt lehetővé, így a számvevőszék most kötelezi őket, hogy szerezzék vissza a nagytakarításra kifizetett 4,5 millió lejt.

A városvezető összehasonlításként elmondta, hogy ez az összeg majdnem annyi, amennyit a város körgyűrűjének a megvalósíthatósági tanulmányára fizetniük kell. „Bár sokan sérelmezték, hogy nem szerveztünk tavaszi nagytakarítást, de egész évben elszállította a szolgáltató, megrendelés alapján, a törvénytelenül kihelyezett lomokat, matracokat, hulladékokat. Senkit nem büntettünk meg azért, mert ezeket kihelyezték a kukák mellé. Jövőben át szeretnénk alakítani ezt az évi kétszeri nagytakarítást, amit biztosra elmondhatok, hogy jövőre nézve eltöröljük az 50 lejes, nagytakarításra beszedett illetéket” – vetített előre a városvezető. Soós Zoltán arról is beszélt, hogy

azt szeretnék, ha a zöld hulladékot a magánházakban lakók rendszeresen összegyűjtenek és ezeket az erre a célra kihelyezett tárolókba helyzenék.

A virágkertészetnél hasznosítani lehet ezeket, s így nem kerülnek a szeméttelepre, és ezzel jelentősen csökken majd a hulladéktárolásra fizetendő pénzösszeg.

Mit kell tudni?

Amit a pénteken kezdődő nagytakarításról tudni kell: az első helyszín, ahol nagytakarítás lesz, az a November 7. lakónegyed. Kérik a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, területeiket, illetve a zöldövezeteket. A hulladékot helyezzék ki a járdák szélére (kupacokban), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a helyszínről.

A szemeteskocsik csak egyszer haladnak végig az utcákon, és azok, akik az ütemtervben szereplő nap után helyezik ki a hulladékot, viselik a szállítási költségeket vagy a kihágási bírságot.

Összegyűjtik a háztartási hulladékokat, lomot, de fontos, hogy az újrahasznosítható anyagokat – papírt, kartont, üveget és műanyagot – külön gyűjtsék és helyezzék ki. Elszállítják a növényi hulladékokat – leveleket, ágakat, gallyakat – is. Ez utóbbiakat kötelező módon legtöbb egy méter hosszúságú darabokra kell vágni. Nem viszik el az építkezésből származó szemetet, törmeléket, sem az elektronikus hulladékot, ez utóbbi összegyűjtésére külön akciót szervez a városháza.

Azért, hogy az általános takarítási kampány gördülékeny legyen és elérje célját, egy ingyen hívható telefonszámot bocsátanak a marosvásárhelyiek rendelkezésére: 0800-888999, ez hétköznaponként 8 és 15 óra között tárcsázható.

Első heti program: