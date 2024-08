Hamarosan kezdődik a CSIT: még lehet jelentkezni a többnapos keresztény ifjúsági eseményre

Újíts meg engem, Istenem! mottóval szervezik meg augusztus 13–17. között a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót (CSIT), amelyre 14 és 30 év közötti fiatalokat várnak. Eddig ötszázan regisztráltak Erdély egyik legnagyobb keresztény ifjúsági eseményére, de további jelentkezőket is várnak a szervezők.

A CSIT célja megerősíteni a fiatalokat hitükben, és olyan programokba bevonni őket (előadások, műhelyek, kiscsoportos foglalkozások, koncertek), amelyekkel megalapozhatják vagy elmélyíthetik kapcsolatukat Istennel. Lehetőséget biztosítanak a személyes fejlődésre, délutáni szabadidős programok részeként pedig a kikapcsolódásra is – ígérik a Gyulafehérvári Egyházmegye Ifjúsági Főlelkészsége (FIF) által megbízott szervezők közleményükben.

Az idei dicsőítő koncertet a rendezvény visszatérő meghívottja, az Eucharist Zenekar vezeti.

Újdonságokról, programokról

Az előző évekhez képest újdonságnak számít, hogy nyitó-, záró-, valamint ünnepi szentmise is lesz, amelyeknek állandó szónoka Márton József székelyudvarhelyi főesperes-plébános. A fiatalokkal együtt ünnepel több egyházi méltóság is: a nyitóünnepséget Kerekes László segédpüspök tiszteli meg és a legszentebb áldozat bemutatásával ajánlja a Szűzanya pártfogásába a rendezvényt. Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én Tamás József nyugalmazott segédpüspök atya mutatja be a szentmisét a Csíksomlyói kegytemplomban. A CSIT záró szentmiséjét pedig Böcskei László nagyváradi megyéspüspök celebrálja. Természetesen az egyházmegye főpásztora,