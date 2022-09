Hamarosan érkezik az influenza elleni oltás a háziorvosi rendelőkbe

A kis falvakban az idős emberek minden évben beoltatják magukat influenza ellen, így elkerülik a betegséget – mondta a Székelyhonnak Szalkay Márta gernyeszegi háziorvos, aki minden évben sok adag oltást igényel, az idén is több mint négyzáz adagot kért. „A krónikus betegeket, terhes asszonyokat, idős személyeket, a hatvan éven felülieket szoktam beoltani, a kisebb falvakban már várják is az idős emberek, mert nem szeretnének influenzásak lenni” – magyarázta a Székelyhonnak a Maros megyei háziorvos, hozzátéve, hogy nagyon várja az oltás érkezését ő is és a betegei is, és az igényelt 400 adag el is szokott fogyni.

Az őszies idő beálltával és a tanévkezdéssel egyre többen keresik fel a háziorvosukat. Amikor a tünetek covidos megbetegedésre utalnak, akkor az orvos teszteli a beteget. Gernyeszegen az orvosi rendelőben naponta 5-6 tesztet végez az orvos, bár elmondása szerint egyre kevesebb a covidos megbetegedés, viszont annál több az influenzás. Elmondta, ha csak enyhe hűlésről, megfázásról van szó, akkor azt elég otthon kezelni, sok folyadékot inni, pihenni.