Hamarosan elkészül a Márton Áron Kulturális Központ épülete

Látványos előrelépés. A számos hátráltató tényező ellenére a munka nagy részét már elvégezték • Fotó: Gábos Albin

Hozzátette ugyanakkor, hogy a számos hátráltató tényező ellenére a munka nagy részét már elvégezték:

felépítették és befödték az épületet, a szigetelést is elvégezték, jelenleg pedig a nemesvakolat felhordásával dolgoznak a szakemberek.

Bent eközben a vakolat alá kerülő vezetékek beszerelését is elvégezték, egyes termekben pedig a belső vakolás is elkészült. Darvas-Kozma elmondása szerint december 20-án a szerződés első fázisa lezárul, ami azt jelenti, hogy addig a külső munkálatokat teljes egészében elvégzi a kivitelező, és a belső munkálatok egy részét is, illetve a külső nyílászárókat is a helyükre illesztik.