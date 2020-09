Hamarosan befejeződik a gyilkostói kátyúzás

A napokban befejeződik a kátyúzás Gyilkostón. Összességében nagyjából 4000 négyzetméternyi gödröt tömtek be az üdülőtelep teljes hosszában.

• Fotó: Hegyi Zsuzsanna

Közel két héten át zajlott a kátyúzási munkálat Gyilkostón, a kigödrösödött aszfaltot tették rendbe. „Az elmaradt nyári kátyúzás zajlik, mert az időjárás viszontagságai miatt nem tudtuk kellő időben befejezni” – mutatott rá Len Emil Balázs, Gyergyószentmiklós alpolgármestere.

A munkálatot önerőből, a gyergyószentmiklósi önkormányzat kötelékébe tartozó mellékgazdaság munkatársai végzik. Az aszfaltot és a gödrök felmarására hasznosítható gépet megvásárolták, az aszfaltot szállító tehergépkocsit pedig bérelték. Mindezeket számításba véve a tavaszi kátyúzás költségeinek töredékéért végezték el most a munkát. Az alpolgármester szerint míg tavasszal egy külsős céggel leszerződtetett, szintén négyezer négyzetméternyi gödör betömése 450 ezer lejbe került, addig ezúttal 30 ezer lejt kellett kifizetniük.

Miután a napokban befejezik Gyilkostón a kátyúzást, a város lakónegyedeibe, elsősorban a Bucsin negyedbe térnek vissza, hogy az ottani gödröket is kijavítsák. A Virág-negyedben a vízhálózaton zajló munkálatok miatt nem fognak most még aszfaltozni. Ugyanakkor a Szent Miklós-templommal szembeni járdát is feljavítják.