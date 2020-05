A 133-as jelzésű megyei út utolsó, az évek során nagyon leromlott szakaszán is zajlanak a felújítási munkálatok, így hamarosan aszfaltozott úton juthatunk el Székelyderzs községből is Brassó megye határáig. A szomszédos megyében pedig hasonló munkálatok kezdődtek az út oda tartozó részén.

Dolgoznak a gépek. Még idén nyáron befejeződik a felújítás • Fotó: Erdély Bálint Előd

Saját költségvetését használva, összesen 3,1 millió lejből építteti újjá a 133-as megyei út utolsó, Brassó megye határáig tartó szakaszát Hargita Megye Tanácsa.

Összesen 1,3 kilométeren zajlanak a munkálatok, amelynek részeként újraalapozzák az utat, tizenhat átereszt helyeznek el, betonelemekből építenek egy kisebb hidat, valamint beton, illetve földsáncokat is építenek – sorolta lapunknak Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke. Az útra hat centiméteres alap és négy centiméternyi kopóréteg aszfaltot terítenek le. A munkálat része ugyanakkor a forgalombiztonsági elemek kihelyezése és az útfestés is. A kivitelezőcég képviselője kifejtette,

tavaly kezdtek el dolgozni a helyszínen és annyira jól haladtak, hogy már idén nyáron befejeződik a munka, hiszen hamarosan elkezdhetnek aszfaltozni.

Borboly ugyanakkor arra is kitért, hogy nagyjából egy hete elkezdődött az út Brassó megyéhez tartozó szakaszának újjáépítése is. „Brassó megyében is elkezdtek dolgozni, így hamarosan teljes hosszában használható lesz az út” – fogalmazott.