Hallatták hangjukat Székelyföldért

Marosvásárhely bejáratainál vasárnap, már a déli órákban csendőrök álltak, és a Székelyföld irányából autóbuszokkal érkezőket is ellenőrizték. A Székely vértanúk marosvásárhelyi emlékműve közelében is több autónyi csendőr és rendőr volt készenlétben. Idén is tilos volt zászlórudakat bevinni a helyszínre.

A gyülekezőket a parajdi fúvószenekar várta vérpezsdítő indulókkal.