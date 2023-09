Halálos balesettől mentes napot tűztek ki célul az európai rendőrök

A nap első részében Hargita megyei közlekedésrendészekkel együtt sebességmérést is végeztek, délig 45 esetben tapasztaltak e téren szabálysértést egyetlen ponton, a 11-es és 12-es országutak kereszteződésében, Kökös bejáratánál.

– tájékoztatott a megyei rendőrség forgalmi osztályának vezetője, Ramona Cosma. A súlyosan sérültek száma viszont 17-tel kevesebb, mint a tavalyi év első nyolc hónapjában, összesen 21 személyről tudnak. Országos szinten is csökkent a balesetek, valamint az elhunytak, sérültek száma: a 2884 idei súlyos baleset 90-nel kevesebb a múlt évi adatnál, a 965 halálesetnél 80-nal kevesebbet jegyeztek idén, és bár a súlyos sérültek száma is ezres nagyságrendű (2256), az is csökkent 97-tel.