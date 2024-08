2024. augusztus 27., kedd

Újabb hétvégi házban „leltározott” a medve Bálványoson

Évek teltek el a sorozatos betörések óta, most úgy tűnik, ismét került olyan nagyvad Bálványoson, amely bemerészkedik a házba is. Kiborította a hűtőszekrényt, a benne lévő élelmiszereket, maga után hagyva tetemes koszt és kárt is.