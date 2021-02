Haláleset történt a Madarasi Hargitán – frissítve

• Fotó: Harmont Hegyimentő Egyesület

Ezután az orvos is megpróbált segíteni, de sajnos ő sem járt sikerrel. Az áldozatot vélhetően szívinfarktus érte a felvonó használata közben, de ezt teljes bizonyossággal csak a szélesebb körű vizsgálatok után lehet kijelenteni – részletezte a tűzoltóparancsnok.

A riasztás nyomán a rohammentő indult a helyszínre, amelyben orvos is utazott, és amely hólánc használatával gond nélkül feljutott a Madarasi Hargitára, ahonnan egy lánctalpas jármű segítségével közelítették meg a felvonó közelében lévő áldozatot – közölte Dănuț Urzică, a székelyudvarhelyi tűzoltóság parancsnoka. Mint mondta,

Ruszuly Emese, a Madarasi Hargita Síközpont munkatársa információinkat azzal pontosította, hogy az áldozat tisztázatlan körülmények között hagyta el a csáklyás felvonót, majd elindult a sípálya irányába és nagyjából fél úton, egy erdős részen esett össze. Ezt erősítette meg Buti László is, a székelyudvarhelyi Harmont hegyimentő csapat munkatársa is, aki részt vett az áldozat újraélesztésében. Szerinte a férfi kieshetett a felvonóból egy nehezebbnek mondható szakaszon, onnan próbált visszajutni a Nagy Mihály sípályára. Nem lehet tudni, hogy mi történhetett útközben az áldozattal, ám a hegyimentők már eszméletlen állapotban találtak rá. Ekkor másfél órán át igyekeztek újraéleszteni a férfit a mentők kiérkezésééig. Természetesen azután is segédkeztek.

Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója érdeklődésünkre közölte, a szolgálat orvosos csapata, illetve a rohammentő-szolgálat (SMURD) elsősegélynyújtó csapata sietett a helyszínre. Viszont a helyszínre való érkezésüket akadályozták a nem megfelelő útviszonyok, többek között meg kellett láncolni a mentő kerekét, tovább hószánokkal, illetve ratrakkal tudtak csak eljutni a helyszínre. Ott a hegyimentőszolgálat önkéntesei által elkezdett újraélesztést folytatták, viszont sajnálatos módon az áldozatot már nem lehetett újraéleszteni.