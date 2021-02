Hajléktalanokat támogató jóakarókat keresnek, ígérve, hogy az adomány biztos helyre kerül

Egy város számára semmiség pár tucat rászoruló segítése • Fotó: Haáz Vince

December közepén indította Fagypont elnevezésű programját a Solidaris Egyesület, hogy Marosvásárhely hajléktalanjairól gondoskodjon, azokról a legszegényebbekről, akiknek a legnehezebb túlélni a telet. Amint Sajó Norbert, az egyesület vezetője a Székelyhonnak elmondta, jelenleg 59 személy szerepel a nyilvántartásukban, közülük 30–35 rendszeresen megjelenik a heti három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken történő ételosztáson.

Az élelmiszer mellett ki-ki személyes igényei alapján ruhaneműt, cipőt, receptre felírt gyógyszert is kap.

„Azt szeretnénk, ha az 59 hajléktalan mellé találnánk 59 mecénást (anyagilag támogató személyeket). Eddig ugyanis önerőből gondoskodtunk ezekről az emberekről, illetve a felajánlásoktól függtünk” – tette hozzá Sajó Norbert, aki elmondta,

volt rá példa, hogy valaki pizzát rendelt az embereknek,

más levesről, töltött káposztáról vagy szendvicsről gondoskodott; meleg teát is szoktak kapni, kenyeret, kalácsot. Az egyesületnek pontos nyilvántartása van minden érintett személyről és arról, hogy kinek mire van szüksége: hányas számú bakancsra vagy téli kabátra, pulóverre, kesztyűre, zoknira, hálózsákra, sapkára. Az orvos által receptre felírt gyógyszerek kiváltásáról is gondoskodnak, vagy ha valakinek kötszerre, kenőcsre van szüksége, arról is.