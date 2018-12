Hagyományteremtő élő betlehemezés

Élő betlehemessel hangolódtak az ünnepre • Fotó: Haáz Vince

Az élő betlehemezés ötlete Sándor Istvántól és Orsolyától származik. Orsolya kézdimartonfalvi, ott hagyomány, hogy élő betlehemest adnak elő a gyermekek karácsony előtt. Miután férjhez jött Luka-Ilencfalvára, szerette volna itt is meghonosítani ezt a hagyományt, ezért

férjével javasolták a fiatal házasoknak, hogy adják elő a karácsonyi történetet.

„A fiatal házasok és a gyermekek is örömmel kapcsolódtak be az élő betlehemezés megszervezésébe. Kisebb gondot okozott, hogy rövid volt az idő, s nehéz volt összehangolni a szereplők próbáit. De végül minden jól sikerült, s reméljük, jövőre is lesz folytatása" – avattak be.