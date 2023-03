Hadviselés az 1848-49-es szabadságharcban

Nagy Zoltán történésztől, hagyományőrző huszártól ezeket is megtudhatjuk, de betekintést nyerhetünk a 11-es Székely Határőr Huszárezred történetébe is. A vele készült interjúból az is kiderül, hogy mi volt az erőssége a szabadságharc hőseinek, székely katonáinak.

Műsorunk a Petőfi Sándor-emlékév programsorozathoz kapcsolódóan, a Magyar Kultúáért Alapítvány támogatásával készült.