Ha támad a pásztorkutya, a legrosszabb elszaladni

A hegyimentő elsősorban azt ajánlja, hogy aki túrázni indul, az ne egyedül vágjon neki, hanem csoportban, legalább ketten-hárman haladjanak együtt. Ilyenkor a kutyák, ha rá is rontanak az emberre, kevésbé valószínű, hogy meg is harapják, nem mernek annyira agresszíven támadni.

Kastal elmondta, hogy az esztenák ellenőrzése a csendőrség feladata lenne, nekik kell megnézniük, hogy más előírások mellett a kutyákra vonatkozóak is be vannak-e tartva. Amikor ilyen problémát látnak, ők is szokták ezt jelezni a hatóságiaknak. Tapasztalatuk szerint egyébként

A hegyimentők a helyszínre érkezésig is tudnak tanácsokkal segíteni, ami szintén fontos lehet, míg a szakszerű ellátás megtörténik.

Igencsak hasznos volna a szabályok alaposabb betartatása

A hegyimentőkéhez hasonlóak a gyergyószentmiklósi városháza illetékesének, Mezei Szabolcsnak is a tapasztalatai. A természetjáróknak van mitől félniük, amikor a nyájak közelébe viszi őket a turistaút. De emellett az is jellemző, hogy a pásztorok nem tartanak be más előírásokat sem. Például előfordul, hogy a száraz növényzetet is meggyújtják ilyenkor tavasszal, de legtöbb helyen nincs rendben tartva a források környezete, a legelők is elhanyagoltak és emiatt elgazosodnak. Ő is úgy látja, hogy volna mit javítani az esztenák ellenőrzésének módján.