Ha nincs építkezési engedély, akkor bizony pardon sincs

arról nem is beszélve, hogy az engedélyeket kiváltva és a törvényt betartva elkerülhetnék a lakók az utólagos költségeket, amelyeket gyakran dupláján kell megfizetni, mint az engedélyeztetést. Ezért sem értik – fűzte hozzá –, hogy sokan miért választják a nehezebb utat, ahelyett, hogy érdeklődnének a törvényes lefolyás mikéntjéről. A tisztánlátás kedvéért Pálfi Attila, a helyi rendőrség építkezésfelügyeleti osztályának illetékese részletesen elmagyarázta, milyen lépéseket szükséges megtenni ahhoz, hogy a kellemetlenséget elkerülhessék az építkezni, felújítani készülő épülettulajdonosok.

a közhiedelemmel ellentétben azokra az építményekre is szükséges engedélyt kiváltani, amelyek nem rendelkeznek alappal.

Kiemelte, ez is nagyon fontos annak érdekében, hogy évek múlva, amikor egy folyamatosan fejlődő zónában hat méter széles aszfaltutat szeretnének kialakítani, ne álljon fenn az a probléma, hogy egy engedély nélkül épített kerítés miatt ez nem lehetséges.

Emellett engedélyköteles a kerítésépítés is, mivel így lehet elérni azt, hogy az újonnan épülő kerítések esetében be legyenek tartva a megfelelő távolságok az út tengelyétől, illetve az út szélétől.

Az építkezésfelügyeleti részleg napi szinten terepmunkát végez – mutatott rá Pálfi, hozzátéve, hogy nemcsak a városközpontra fókuszálnak, hanem a városszéli területekre is. Kiemelte, a már említett törvény előírja azt is, hogy minden építkezési engedéllyel rendelkező munkálat esetén

Ahhoz, hogy utólagosan törvényes keretek közé kerülhessen az adott építkezési folyamat, nemcsak ugyanazt a tervdokumentációt kell elkészíteni, mint alapesetben, hanem két szaktanulmányt (statika és tűzvédelem) is el kell készíttetni az elvégzett munkálatokra, ami tételesen növeli az engedélyezési költségeket, valamint a dokumentáció elkészítéséhez szükséges időt is. Ezekben az esetekben a romániai jogszabályok

Azok a természetes (magánszemélyek) vagy jogi személyek, akik nem tartják be a törvényben előírtakat, 1000 lejtől 100 ezer lejig terjedő pénzbírsággal büntethetők, illetve az építkezési munkálatok leállítására számíthatnak, és csak építési engedély kibocsátása után folytathatják azt. Ennek figyelmen kívül hagyása bűncselekménynek minősül.

Az építkezés elkezdésének időpontját be kell jelenteni, van lehetőség ugyanakkor egy legtöbb kétéves hosszabbításra is, ingyenesen. Ezt azonban az engedély lejárta előtt 45 munkanappal kell kérelmezni.

Megjegyezte, ellenőrzéseink során a városháza urbanisztikai osztályával is szorosan együttműködnek, ha felmerülnek esetleges műszaki, technikai kérdések.

ennek elmulasztása is büntetést von maga után. Tapasztalataik szerint ez esetben is előfordulnak mulasztások, még sincs okuk panaszra, mivel többnyire ki vannak helyezve a román „Șantier în lucru”, azaz építőtelep feliratú táblák minden információval.

A törvény értelmében azok a reklámtáblák és cégtáblák is engedélykötelesek, amelyeket saját tartószerkezetre vagy az épület homlokzatára szerelnek fel. Azok a reklámtáblák, amelyek nem tartoznak ebbe a kategóriába, a polgármesteri hivatal műszaki igazgatósága által kiállított engedéllyel kell rendelkezzenek.

A megfelelő tájékozódás azért is elengedhetetlen, mert

a törvény nem teszi lehetővé, hogy a helyi rendőrség figyelmeztetésben részesítse a kihágást elkövetőket,

ahogyan azt sem, hogy a bírságban részesült magán- vagy jogi személyek a kiróható legkisebb büntetés felét fizethessék ki 15 napon belül.

Bejelentések az illegális építkezésekről

Megtudtuk, a helyi rendőrök számos esetben kapnak bejelentést a lakóktól is, amennyiben illegális építkezést vélnek látni. Pálfi Attila kiemelte, arra szeretné kérni a székelyudvarhelyi lakósokat, hogy ha illegális építkezést észlelnek, a továbbiakban is forduljanak a helyi rendőrséghez bizalommal, hiszen azok amellett, hogy törvényellenesek, ronthatják a városképet, ráadásul veszélyt is jelenthetnek.

Végezetül jelezte, bár sokszor ők a „rossz fiúk”, amikor ellenőrzést tartanak, úgy tapasztalja, hogy egyre több pozitív visszajelzést kapnak. Ugyanakkor azt sem kell elhallgatni, hogy a statisztikáik szerint az elmúlt években csökkent az engedély nélküli építkezések száma.