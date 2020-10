Ha nem tudják, nem fáj: ahol tesztelnek, ott fertőzöttek is vannak, de kevés az ilyen intézmény

Több fertőzésre is fényt derítettek a rendszeres tesztelések az FK Csíkszeredánál. Máshol is lehet hasonló helyzet? • Fotó: Pinti Attila

Visszásnak tartja Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke a hazai tesztelési procedúrát, amely szerint

a labdarúgókluboknak időszakosan kötelező módon koronavírusteszteket kell végezniük, más intézményeknek viszont nem, így úgy tűnhet, hogy csak a sportolók fertőződnek meg tömegesen.

Az elnököt azt követően kerestük, hogy kiderült, a Hargita megyében tegnap igazolt rekord mennyiségű új fertőzés közül közel harmincat a labdarúgóklubnál azonosítottak.

Hatalmas költség

Mint Szondy kifejtette, a labdarúgásra vonatkozó hazai előírások szerint az első három osztályban, és az U17, illetve U19-es elit bajnokságokban játszó csapatok kezdhették el a bajnokságot a járványhelyzetben. A sportminisztérium által kidolgozott protokoll szerint az ezekben játszó játékosokat kéthetente tesztelni kell, tehát az FK Csíkszereda esetében a felnőttcsapat mellett az U17-es és az U19-es csapatokat is. Az akadémiánál emellett U16-os csapat is van, és emellett edzők és más alkalmazottak, akiket ugyan nem lenne kötelező tesztelni, mégis megteszik, mivel kapcsolatba kerülnek a játékosokkal. Ez azt jelenti, hogy

kéthetente 160 személyt tesztelnek le, ami rendkívül bonyolult és költséges, Szondy szerint a legutóbbi számla, amit a kórháztól kaptak, 129 ezer lejes volt.

Az U17-es és U19-es játékosokat legutóbb hétfőn tesztelték le, és 29 pozitív eredményt kaptak (ezek között a játékosok mellett három edző és egy takarítónő is szerepel). A felnőttcsapatot kedden tesztelték, esetükben a múlt heti 11 után mindössze két megbetegedésre derült fény.

A rendszer balekjai?

Az elnök szerint azonban nem is a tesztelésekkel kapcsolatos összetett eljárás és költségek jelentik a legnagyobb gondot, hanem az a tény, hogy csak számukra kötelező az eljárás, hiszen

így úgy tűnhet, hogy máshol nincsenek problémák, pedig más intézményeknél is lehetnek tömeges megbetegedések, csak nem tudnak róla.

„Ezekkel a tesztelésekkel mi vagyunk az egészségügyi rendszer balekjai, mivel tudtommal a miénk az egyetlen intézmény, amely arra van kötelezve, hogy teszteket végezzen. Ráadásul nem csak azokat teszteljük, akiket muszáj, hanem a környezetükben lévőket is. Ennek fényében leteszteltük például a felnőtt csapatot szállító busz sofőrjét is, aki egyébként nem is a mi alkalmazottunk, és azon a teszten egyébként ő volt az egyetlen pozitív eset. Ezután derült ki számomra, hogy a buszsofőröket sem kell tesztelni, pedig naponta rengeteg személlyel találkoznak, jóval többel, mint egy futballista.

Ezáltal természetes, hogy mivel mi kéthetente tesztelünk, jelentkeznek nálunk az esetek, és máshol azért nem, mert nem is végeznek teszteket.

Ráadásul mi szigorú szabályokat vezettünk be, és noha teljes mértékben így sem lehet kizárni, hogy senkinek se adjuk át a fertőzést,

meggyőződésem, hogy azoknak az intézményeknek az alkalmazottai, akiket sosem tesztelnek, sokkal inkább terjesztik a vírust.

Gondoljunk csak arra, hány emberrel találkozott a már említett buszsofőr, mielőtt leteszteltük” – nehezményezte a klubelnök. Hozzátette: a folyamatos tesztelés és az igazolt magas esetszámok ijesztőek és megviselik a játékosok, főként a fiatalabbakat, de egyelőre nincs komolyabb aggodalom, mivel nincsenek súlyos esetek, és reményei szerint ez a jövőben sem lesz másként.