Ha most tervezi meg a nyaralását, és foglal repülőjegyet, akkor nagyon sok pénzt spórolhat

Bár tavaszias időnk van, mégsem ezért érdemes most a nyaralásra gondolni, hanem azért mert januárban foglalhatunk legolcsóbban repülőjegyet, külföldi szállásokat, függetlenül attól, hogy az év melyik hónapjában szeretnénk utazni. A foglalások száma alapján megállapíthatjuk, hogy az év eleji előnyöket a marosvásárhelyiek is ismerik, főként azok, akik szeretnek is utazni.