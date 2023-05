Ha minden jól megy, év végén megjelenhetnek a körgyűrűt építő munkagépek Marosvásárhelyen

Az átlagos hétfőknél is több bosszúságot okoztak május 15-én Marosvásárhelyen a Sziget utcai vasúti átkelőnél zajló munkálatok, ami miatt kora délután teljesen lebénult a forgalom az Egyesülés negyedben, de a központban és környékén is. Közben a városvezetés arról számolt be, hogy előrelépés történt a város tervezett körgyűrűje kapcsán, amely tehermentesítené valamelyest a városi forgalmat. Megkérdeztük, hogy mire számíthatunk a beruházás kapcsán.