Ha meguntuk a női kistáskánkat, ne dobjuk ki, adományozzuk a rászorulóknak

A kampány a napokban indult és októberig tart. Az ötletgazdák arra biztatnak mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni, jó állapotú, tiszta táskájába tegyen tisztálkodó, egészségügyi felszerelést és úgy vigye el a gyűjtőpontok valamelyikére Marosvásárhelyen: a Citadel étterembe, a J’ai Bistrot vagy a Scarlet kávézóba.

Olyasmit tegyenek bele, amiről nőként tudják, hogy a napi higiéniához a legfontosabb: például fogkrémet és fogkefét, szappant, sampont, tisztasági betétet. Valamennyi legyen új, használatlan és bontatlan

– hangsúlyozzák a kezdeményezők.

A gyűjtést követően, az adományok átadásával egyidejűleg egészségügyi tanácsadást is nyújtanak azoknak a rászoruló nőknek, akik hátrányos körülmények között élnek, és kevésbé tájékozottak, ha egészségügyi problémával küzdenek, vagy ha a környezetükben megbetegszik valaki, illetve csak egyszerűen nem tudják, kihez fordulhatnak, amennyiben kérdésük merül fel bármilyen testi-lelki nehézséggel kapcsolatosan.

Ahogy arról beszámoltunk, az RMDSZ Maros megyei Nőszervezete és Kádár Eszter orvostanhallgató kezdeményezésére a tavasszal Marosvásárhelyen is megszervezték a Nem luxustáska elnevezésű kampányt, amelyet Csép Andrea parlamenti képviselő is felkarolt és a kampány keretében március 14. és április 30. között több mint 600, egészségügyi, higiéniai eszközökkel felszerelt női táskát gyűjtött össze. Csép Andrea elmondta, a kampány lezárta után is érkeztek még adományok, amelyeket átvettek és megőriztek. Most ezeket az ifjúsági szervezetnek adományozzák.

Örülök, hogy más szervezet is hasonló gyűjtést kezdeményezett és az is jó, hogy az adományozás mellett még tanácsadással is foglalkozik

– értékelte a parlamenti képviselő az ötletet.