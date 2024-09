Ha megtudjuk, hogy mit tettél idén nyáron, akkor megajándékozunk!

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak... de a nyári élmények még aktívan bennünk élnek. A Duma Duba roadshow keretében körbeutaztuk Székelyföldet, és mondanunk sem kell, hogy mennyi emléket őrzünk a szívünkben. Azonban mi, a Rádió GaGánál kíváncsiak vagyunk a ti nyári élményeitekre is. Meséljétek el nekünk, hogy hol nyaraltatok, melyik volt a legemlékezetesebb pillanat számotokra, mi pedig értékes ajándékokkal lepünk meg benneteket.

Regisztrálj a Rádió GaGa „Megtudjuk, hogy mit tettél idén nyáron!” játékába, és nyerj! A játékban való részvételhez nincs is más teendőd, mint szeptember 9–15. között elküldeni a 0730-548 888-as számra SMS-ben vagy WhatsApp-on keresztneved, telefonszámod és a megyét, ahonnan hallgatsz bennünket. Sőt, most már a friss és ropogós GaGa-applikációban is regisztrálhatsz! Töltsd le még ma Android vagy iOS készülékedre!

Hogyha pedig szeptember 12-e után hívnak a GaGa-műsorvezetők, mindössze annyi a dolgod, hogy elmeséld, merre utaztál, mivel töltötted a nyarat, milyen élményekben volt részed. Ne aggódj, nincsen apróbetűs rész vagy buktató. Ezért a kis élménybeszámolóért mi megajándékozunk, de 17:00 óra után a napi fődíjak egyike is a tiéd lehet.

Neked rengeteg élményed maradt a nyaralás után, nekünk pedig rengeteg ajándékunk van számodra. Mutatjuk is, hogy melyek ezek:

6 darab 300 lej értékű páros belépővel ajándékozzuk meg szerencsés hallgatóinkat a Sepsiszentgyörgyön megrendezésre kerülő Aktív Székelyföld Konferenciára ;

Nem csak az iskolakezdés időszakát, hanem a hétköznapokban felmerülő ruházkodási problémákra is megoldást kínál a KidLet , hiszen felajánlásuknak köszönhetően 8 darab 200 lej értékű vásárlási utalvánnyal lesznek gazdagabbak hallgatóink;

A hideg idő beköszöntével a bőrünkre és hajunkra is jobban figyelnünk kell. Ezt a törekvést támogatja a One Drop Cosmetics Kft. , aki 2 darab 50 lej értékű utalványt, 2 darab 100 lej értékű Natural Bloom anti-aging nappali arckrémet és 2 darab 55 lej értékű, a nyertes hajtípusának megfelelő, L-es méretű szilárdsampont ajánlott fel;

Attól, amiért vége van a nyárnak, nincs okunk szomorkodni, hiszen a sepsiszentgyörgyi Szimpla kultúrkocsma részéről 2 nyertesünk egy-egy, fejenként 60 lej értékű páros belépővel lesz gazdagabb, melyek felhasználhatóak a szeptember 28-ai Kiscsillag koncertre, ugyanakkor 6 darab 60 lej értékű utalvány is keresi gazdáját, amelyek kézműves sörök megkóstolására válthatóak be.

Ha már nyár és nyaralás, akkor Görögország szinte megkerülhetetlen célponttá vált az utóbbi időben. Partnerünk, a koronkai Family kitchen jóvoltából egy fergeteges hangulatú görög esten vehetnek részt szerencsés hallgatóink. Nap végi fődíjként ugyanis 4 darab 450 lej értékű páros belépőt sorsolunk ki. Ezen az estén az ínycsiklandozó háromfogásos vacsora, a különleges italok és hangulat biztosan megadja a görög életérzést.

A játék hivatalos szabályzatát a radiogaga.ro weboldalon találod!