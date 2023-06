Ha mégegyszer visszatér, célkeresztbe kerülhet a Homoródszentpálon juhokat ölő medve

Három juhot ölt meg egy medve hétvégén Homoródszentpálon, azóta pedig háromszor is visszatért a helyszínre. A polgármester veszélyesnek látja a helyzetet, így a problémás egyed kilövése mellett döntött – ezt végre is hajtják, ha a nagyvad ismét megjelenik a településen.

Négy-öt éves körüli, közepes méretű medve tört be egy gazdaságba Homoródszentpálon az elmúlt pénteken, ahol három juhot pusztított el – tudtuk meg Jakab Attila homoródszentmártoni polgármestertől, aki a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület elnöki tisztségét is betölti.

A nagyvad egy juhot is magával hurcolt.

Az időközben felszerelt vadkamerán is látni lehetett a visszatérő medvét

Többször visszajárt

Jakab Attila azt feltételezi, hogy az esetet követően másnap napközben is visszatérhetett a helyszínre a medve, hiszen az otthagyott állattetemek közül egy eltűnt. Mint elmondta, egy vadkamerát szereltek fel a portán, hogy az jelezzen, ha ismét megjelenik a nagyvad. Nem is kellett sokat várni, hiszen ez még szombaton megtörtént. Érkezett is a bejelentés a 112-es segélyhívó számra, így