Ha májusi kedd, akkor ingyen mellény Székelykeresztúron

Szekérrel és biciklivel közlekedőknek osztott ki láthatósági mellényeket kedden Székelykeresztúron az állami, illetve a helyi rendőrség, a város önkormányzatával együttműködve. A cél a balesetek megelőzése, az akciót többször is megismétlik május folyamán.

„Tudjuk, hogy a tavaszias időjárás beköszönttével egyre több biciklis és szekérrel közlekedő személy jelenik meg az utakon, és sajnos elég sok baleset történt, amelyekben ők is érintettek voltak. Ezt alapul véve, a székelykeresztúri önkormányzattal és a helyi rendőrséggel összefogva döntöttünk úgy, hogy láthatósági mellényeket osztunk ki az érintetteknek” – fejtette ki lapunknak Maria Plumbu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mint mondta,

Mindemellett bíznak benne, hogy az emberek is örülni fognak a nem várt ajándéknak. „Fontos, hogy az érintettek is betartsák a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokat, hiszen ha a közutakat használják, akkor ők is a forgalom részévé válnak. Reméljük, hogy ily módon hatékonyabban sikerül ezt tudatosítani bennük” – hangsúlyozta.

Többször megismétlik

Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere lapunknak elmondta, összesen 250 láthatósági mellényt vásárolt az önkormányzat, amelyből ötvenet osztottak ki a hatóságok kedden.