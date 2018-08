Ha lesz pénz, jó úton lehet közlekedni Kovácspéter irányába

Számos érdeklődő volt kíváncsi az úttal kapcsolatos ígéretekre

Az út mentén számos hétvégi ház épült az elmúlt évtizedekben, de vannak akik állandó jelleggel itt laknak, és fenn a hegyen, a kovácspéteri tanyákon is több család él, akik élete az elzártság miatt is nehéz.

Előre látható nehézségek

Kérdés az, hogy mikor kezdődik el. Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke közölte, nincs pénze erre a megyének, viszont

ha a kivitelezési szerződést sikerül megkötni, lehetőség van arra, hogy uniós finanszírozásban részesüljön a beruházás.

Ezért is sürgetik a tervezőket. Azt remélik, hogy ha minden rendben megy, októberben elkészülnek a tervek, és még idén kiírhatják a közbeszerzést és jövő tavasszal már indulhat(na) is a munka. 2019 őszére pedig be is fejeződne. Hozzátették azt is azonban, hogy ehhez nagyon sok feltételnek kell teljesülnie.

Az egyik látható probléma – még mielőtt a beruházási pénzről beszélhetnének – az, hogy csak akkor valósulhat meg az elképzelés, csak akkor költhet a megye az útjavításra, ha annak a tulajdonjogi helyzete tiszta. A helyzet ugyanis az, hogy

több személy úgy telekkönyveztette a területét, hogy papíron az út egy része is az ő tulajdonát képezi. Ezeket a telekkönyvi bejegyzéseket ki kell javítani.

A dolgot tovább nehezíti, hogy 14 méter szélesnek kell lennie annak a felületnek, ahol az út és mellette a sánc húzódik. Több szakaszon ezt nagyon nehéz lesz megvalósítani. Könnyebbség viszont, hogy az út alapja gyakorlatilag a hegy alapkőzete, azaz szikla. Így 15 centi vastagságú kövezés elég lesz az aszfaltréteg alatt.

Kövezett út a tetőig

Az aszfaltozás megvalósulása nem tűnik könnyű feladatnak, de már biztos, hogy jobb állapotba kerül, személyautóval is járható lesz az út még idén ősszel. Augusztus végén kezdenek neki az útfelület simításának és kövezésének, amely az aszfaltozásra váró 2,6 kilométer után következik.

750 ezer lejt költenek erre, és ennek eredményeként teljesen átjárható lesz az út Balánbányáig.

Amint ez megtörténik, eltűnik az a tábla, amely lezárt útra figyelmeztet, és megnyitják az utat a forgalom előtt. Borboly arra is ígéretet tett, hogy a télen a hókotró gépek is megjelennek majd itt, amikor arra szükség lesz.