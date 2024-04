Ha elmerengne a múltban, akkor ezt a kiállítást érdemes megnéznie

Érdemes időt szentelni a Csíki Székely Múzeum legújabb kiállítására, ahol nemcsak valódi arany és ezüst pénzérméket láthatunk – hold, nap és csillag formában –, hanem az erdélyi fejedelmek digitalizált újraértelmezésben maguk mutatkoznak be a közönségnek.

Korabeli pénzek ábrázolásait, különböző díszfegyvereket, buzogányokat és ötvöstárgyakat is tartalmaz a tárlat, melyek nem csak hűen reprezentálják az Erdélyi Fejedelemség korának anyagi helyzetét, de vizuális élményekben is gazdag, továbbá a korszak divatjának lenyomata is visszaköszön bennük.