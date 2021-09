Ha az osztályban jelenik meg a vírus

Maros és Hargita megyében még sehol nincs település-szintű online oktatás, mert egyelőre sehol nem haladta meg a hat ezreléket a fertőzöttségi mutató. Mindkét megyében azonban egyre több osztályközösség vagy óvodai csoport kerül át online tanrendbe amiatt, hogy pozitív koronavírus-fertőzést azonosítanak egy-egy gyereknél. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetője számolt be arról, mi az eljárás ilyen esetben, és számít-e az, ha a megfertőződött diák osztálytársa be van-e oltva?

A fertőzött személy nem kérheti a nyolcadik napon való tesztelést, neki ki kell várnia a 14 napot. Azok a diákok viszont igen, akik csak kontaktok voltak. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Hargita megyében 28 osztály – 665 gyerek – kényszerült online tanrendbe a koronavírusos megbetegedések miatt, Maros megyében 52 olyan osztály van – összesen 872 diákkal –, ahol online zajlik a tanítás, mert koronavírusos megbetegedéseket igazoltak az osztályban – tudtuk meg az adatokat a megyei tanfelügyelőségektől.

HIRDETÉS

Iskolától függ, hogy meg tudja-e oldani

Koronavírusos megbetegedés esetében a hivatalos eljárás úgy zajlik, hogy

az iskola bejelenti a megyei népegészségügyi igazgatóságnak, hogy pozitív koronavírus-tesztje lett egy diáknak, az iskola előkészít egy tervet erre a helyzetre, a népegészségügyi igazgatóság láttamozza és jóváhagyja, ha szükséges, korrigálja.

A hatályos jogszabály szerint továbbá online tanrendbe vonul az osztály vagy az óvodai csoport két hétre – részletezte megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetője.

Egy 12 év fölötti diák, aki kontakt-személye volt a fertőzöttnek, de be van oltva, elméletileg folytathatná a személyes oktatást az iskolában, de a gyakorlatban nehéz megoldani, hiszen nagyon kevés gyerek van beoltva, mintegy tíz százalékuk az erre jogosultaknak.

Az iskolától függ, hogy meg tudja-e oldani, hogy két-három gyerek bejár személyesen, és a többi követi online, de ehhez olyan infrastruktúra kell, hogy ez működőképes legyen, hiszen másként zajlik a jelenléti oktatás, mint az online óra – fogalmazott Tar Gyöngyi.

Felelőtlenség délután közösségbe küldeni

Van egy online rendszer, amin keresztül látja a népegészségügyi igazgatóság is, hogy ki van beoltva és ki nem, de azt nem látják a rendszerben, hogy az online-ba került osztályba kik járnak, vagyis az igazoltan koronavírusos diáknak kik az osztálytársai.

A diákok online tanrendbe kerülnek, nem karanténba, de felhívnám a szülők figyelmét arra, hogy ezek a gyerekek kontakt-személyek. Még akkor is, ha viselték a maszkot – ki tudja, hogyan –, együtt voltak egy fél napon keresztül egy koronavírusossal, aki szórta az osztályban a vírust.

Nagy felelőtlenség ezeket a gyerekeket edzésre küldeni délután, vagy más közösségbe, esetleg a nagyszülőkhöz. Bár törvényileg mehetnek ugyan, de járványtani szempontból úgy kell őket kezelni, mintha karanténban lennének, tehát nem ajánlott másokkal találkozni” – hívta fel a szülők és a diákok figyelmét a népegészségügyi igazgatóság vezetője.

Élhetnek a tesztelés lehetőségével

Maga a fertőzött személy nem kérheti a nyolcadik napon való tesztelést, neki ki kell várnia a 14 napot.

Azok a diákok viszont, akik csak kontaktok voltak, és vissza szeretnének térni az iskolapadba, élhetnek a tesztelés lehetőségével a nyolcadik napon, de úgy is dönthetnek, hogy kivárják a 14 napot.

Nyilván, ha pozitív lesz a teszt, nem térhetnek vissza a személyes oktatáshoz – fogalmazott Tar Gyöngyi. Mint megtudtuk,

a népegészségügyi igazgatóság küldött teszteket az iskolákba is, tehát ott is meglehet szervezni a tesztelést, de a népegészségügyi hatóság vagy a családorvos is megszervezheti, vagy kérhető a mentősök támogatása is.

Ha van iskolaorvos és iskolaasszisztens, akkor velük a legegyszerűbb megszervezni – fejtette ki a népegészségügyi hatóság Hargita megyei vezetője. „Sok osztály van jelenleg is online oktatásban, és sokszor egy napon telik le öt-hat osztály estében a nyolcadik nap, ezért nehéz egyszerre annyi gyereknek egy napon megszervezni a tesztelését. Éppen azon dolgoznak most a minisztériumban, hogy átfogalmazzák a jogszabály szövegét, hogy ne a nyolcadik nap szerepeljen benne, hanem az, hogy a nyolcadik nap után, amikor sikerül megszervezni a tesztelést” – hangsúlyozta a Székelyhonnak Tar Gyöngyi.