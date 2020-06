Gyógyult koronavírusos beteg: a bizonytalanság a legrosszabb

A székelyudvarhelyi kórházban kezelték a csíkszentkirályi pácienst • Fotó: Erdély Bálint Előd

A tünetmentes fertőzöttek számára sokkal indokoltabb és hasznosabb lenne otthoni elkülönítésben tölteni a szükséges időszakot, mint a kórházban, ahol a bezártság mellett még mellékhatásokkal járó

gyógyszereket is kell szedni, a mellékhatások miatt pedig még továbbiakat

– ez a véleménye egy koronavíruson átesett csíkszentkirályi fiatalembernek. Ruszuly Lóránt a csíkszeredai ásványvíz-palackozó cégnél májusban történt fertőzés egyik szenvedő alanya, akinek az üzem dolgozóinak tesztelése nyomán több munkatársával együtt pozitív lett a teszteredménye.

Mint elmesélte, a cégnél észlelt első két fertőzés után másnap az udvaron minden alkalmazottat leteszteltek, orr és szájüregből vettek mintát az egészségügyi igazgatóság munkatársai. Az eredményt aznap este, május 15-én tudta meg, amikor felhívták telefonon, hogy menjen a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fertőző betegségek osztályára, Csíksomlyóra, mert a teszt eredménye pozitív.

Mentőt nem küldtek, felesége vitte be autóval a Csíksomlyón található kórházi osztályra. Családját is tesztelték, ők nem voltak fertőzöttek.

Elmondása szerint nem tudta, mi következik, azt sem, hogy mennyi ideig kell majd kórházban maradnia, ezek az információk teljesen hiányoztak. „Azt mondták, addig kell maradni, amíg két, egymás utáni napon elvégzett teszt eredménye negatív lesz, akkor mehetek haza” – mesélte a férfi, akinek

semmilyen fertőzésre utaló tünete – láz, köhögés, nehéz légzés – nem volt.

A másnap reggeli vérvizsgálat után derült ki, hogy vércukorszintje nagyon magas, szerinte ehhez a fertőzés kiváltotta stresszhelyzet is hozzájárult, és az a sokk, hogy nem tudta, mi történik. Két nappal később a székelyudvarhelyi kórházba küldték át társbetegsége miatt, amelynek kezelése is megkezdődött inzulinnal. A koronavírusra a HIV-fertőzöttek kezelésére alkalmazott Kaletra nevű gyógyszert kapta, amelynek számos mellékhatása is van, többek között a vércukorszintet is emeli. ,,Én kérdeztem, hogy miért, mert ellenszer nincs,

nekem röviden annyit mondtak, hogy aki eddig szedte, az meggyógyult”

– emlékezett vissza Ruszuly Lóránt, aki 13 napot töltött a székelyudvarhelyi kórházban, ahol egyedül volt egy kórteremben, családjával telefonon tartva a kapcsolatot. „Tíz napig kaptuk a gyógyszert, utána vártunk, hogy mikor lesz negatív tesztünk” – elevenítette fel a történteket. Az első teszt pozitív lett, a második nem volt értelmezhető, a harmadik aztán negatív eredményt hozott, így másnap megismételték, és mivel az is negatív lett, hazaengedték.

Ha minket nem tesztelnek, azt sem tudtuk volna, hogy vírusosak vagyunk, mivel sem én, sem a kollégáim nem éreztünk semmit.

,,Jobb lett volna itthon elkülönítve lenni, az itthoni környezetben, stressz és gyógyszer okozta mellékhatások nélkül, amelyek miatt további gyógyszereket kellett szedni” – vélekedett a férfi, aki szerint

az egészségügyi dolgozók a lehető legjobban végzik a munkájukat, az alkalmazott rendszer viszont nem a tünetmentes fertőzötteknek kedvez.

Szerinte fontos volna a fertőzötteket első perctől tájékoztatni arról, hogy ez a betegség mivel jár, hogy kéthetes kórházi tartózkodásra, gyógyszeres kezelésre kell felkészülni, mert a szükséges információk hiánya, a bizonytalanság a pácienst jobban megviseli, mint bármi más.