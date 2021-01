Gyimesközéplok számára fontos beruházás kezdődik el idén

Jelentős fejlesztés előtt áll a község • Fotó: Sándor Csilla

Gyimesközéplok nagy kiterjedésű, több kétoldali patakvölgyet is magába foglaló településszerkezete jelentősen megnehezíti egy összefüggő ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítését, de a tervezett munkálatok a község lakosságának többsége számára biztosítják majd a jobb körülményeket. Mint Gergely Károly polgármestertől megtudtuk, európai uniós támogatással nemsokára elkezdődik a víz- és csatornahálózat kivitelezése.

A hálózatépítés érdekében kiírt közbeszerzési eljárás során az árajánlatok benyújtásának határideje néhány nap múlva lejár. A községvezető elmondta, eddig négy cég jelezte érdeklődését a beruházás iránt, kérdéseket is intéztek már a polgármesteri hivatalhoz. Nem lesz egyszerű a feladatuk, mivel

a szűk völgyekben nehéz megfelelően elhelyezni a vezetékeket úgy, hogy az utak burkolatát se kelljen feltörni, nincs olyan közterület, ahol gond nélkül lehetne dolgozni

– emlékeztetett Gergely Károly. A polgármester szerint az országút mellett nagyobb a hely, de Hidegségen már nem, ugyanakkor a szennyvízhálózat vezetékét helyenként több méter mélységre kell leásni, és átemelő szivattyúkra is szükség lesz. De megnehezítik a munkálatokat a vasútvonal, a folyóvizek, illetve a villany- és telefonhálózat vezetékei is. A szennyvíztisztító állomást a község felső részén, a megyehatár közelében építik meg, ott a község egy 63 áras területet vásárolt. Mint megtudtuk, ezt utólag újra kellett tervezni, az illetékes vízügyi igazgatóság nem engedélyezte a korábbi változatot, mert túl közel van a lakóházakhoz. Ezért más típusú, konténeres rendszerű tisztítót kell építeni, ahonnan a megtisztított víz a Tatrosba jut majd.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosította 2,5 millió euró értékű európai uniós pályázati támogatás egyik feltétele volt, hogy az ivóvízhálózattal megegyező hosszúságú szennyvízhálózat épüljön.

Az ivóvizet Jávárdi patakánál egy bővizű forrásból fogják be, ott lesznek a víztartályok is, a rendszer pedig Hidegségen át a község alsó, Tatros mentén elterülő részét érintve, a megállói iskoláig készül el, a vezetékeket a telekhatárokig fektetik le. A polgármester szerint a beruházás közel 1500 háztartás csatlakozását teszi lehetővé a víz- és csatornahálózathoz, amelynek műszaki tervei elkészültek, a szükséges engedélyeket is beszerezték. Mivel a munkát 2022 tavaszáig kellene elvégezni a határidő szerint, tavasszal már szeretnék elkezdeni a kivitelezést, ha időben alá tudják írni a szerződést a kiválasztott céggel. A községnek tíz százalékos önrészt kell biztosítania a beruházáshoz, ezért igyekeznek takarékoskodni a költségvetési bevételekkel – tudtuk meg Gergely Károlytól. A hálózat nyomvonala a természeti adottságok miatt több patakvölgyet, így Borospatakát, Antalokpatakát, Sötétpatakot, Kápolnapatakot sem érinti, a kimaradó falurészek számára más megoldásra van szükség.