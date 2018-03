Gyilkosságig fajult a veszekedés Uzonban

Megölte élettársa édesanyját egy férfi kedden Uzonban. Az előzetes letartóztatásba helyezett gyanúsított ellen bántalmazás miatt is vizsgálatot folytatnak.

Illusztráció

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságot a sürgősségi hívószámon kedd délben riasztották egy uzoni háznál kirobbant veszekedéshez, a hatóságiak a helyszínen egy 65 éves nő holttestére találtak. Az áldozaton lévő külsérelmi nyomok miatt a rendőrök ügyészi irányítással vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeinek felderítésére.

HIRDETÉS

A háromszéki főkapitányság tájékoztatása szerint a nő halálát lánya 31 éves élettársa okozta, a férfit rövid időn belül el is fogták. A gyanúsított a veszekedés során élettársát, illetve szomszédját is bántalmazta, mindketten kórházi ellátásra szorultak. A kedden 24 órás őrizetbe vett férfit szerdán előállították a törvényszéken, ahol emberölés és bántalmazás elkövetése miatt elrendelték harmincnapos előzetes letartóztatásba vételét – számol be a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.