Gyertyát, mécsest gyújtunk az elhunyt szeretteink emlékére

• Fotó: Rab Zoltán

Marosvásárhely bizonyos pontjain már legalább két hete megjelentek a napi piacokon a krizantémok. Igen népszerűek az apró virágúak, több helyen lehet egy cserépben többfelé színű virágot találni. De a nagy virágú krizantémok is kelendően, ezeket akár vágott virágként is értékesíteni lehet.

ez azért van, mert sokkal inkább megéri a különböző cserepes virágokat nevelni, mint a kicsi, legtöbb 2–3 lejért eladható kis virágokat. A kis cserepes krizantémok 5–10 lejbe kerülnek, a nagyokért akár 40–50 lejt is elkérnek. Igaz, egy 50 lejes, cserépnyi virág betölti a fél sírhelyet.

Aztán múlt hét közepétől Marosvásárhely központjában is megjelentek az árusok, virágtengerré alakítva a főtéri parkot. Mint megtudtuk, a fehér színű krizantémokat viszik a legjobban, de a piros és téglaszínű is kelendő. A magyar vásárlók még mindig ódzkodnak a sárga krizantémtól, de azért azok is gazdára találnak, hiszen a következő hétvégén az ortodox felekezetűek emlékeznek és világítanak.

Marosvásárhelyen a főtéren lehet szalmavirág-koszorút is találni, illetve csokros szalmavirágot is, ez utóbbit 10–15 lejért, míg a koszorúk legtöbb 50 lejért cserélnek gazdát. Néhány helyen lehetett fagyálló, télen is színes Erika virágot találni, ennek cserepe 20 lej volt. Vannak, akik ilyent visznek szeretteik sírjára, a megszokott virágok helyett.

Csíkszeredában a Majláth Gusztáv Károly téri promenádon és a Szabadság téren is lehetett gazdag választékból virágot vásárolni mindenszentek és halottak napjára. A csíkszeredai városvezetés több online felületen is tájékoztatta a lakosságot, hogy szombaton és vasárnap is lehetőség lesz virágokat vásárolni, ennek megfelelően egész hétvégén érdeklődés övezte a vásárt.