Gyermeknapi oltás Gyergyószentmiklóson a fiataloknak

A gyergyószentmiklósi oltóközpont gyermeknap alkalmából május 29–30-án fogadja az oltást kérő, tizenhat évet betöltött diákokat. Minél több fiatalt arra buzdítanak, hogy adassa be a koronavírus elleni vakcinát, hiszen ez az átoltottsági arány, illetve a nyári utazások, fesztiválok szempontjából is fontos.

Oltásra buzdítják a 16 évnél idősebb diákokat. Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Balázs Attila

A gyergyószentmiklósi oltóközpontnál a következő időszakban igyekeznek nagyobb figyelmet fordítani a fiatalokra, hiszen eddig ez a korosztály kisebb arányban kapta meg a koronavírus elleni oltást.

„Vakáció, nyaralás, utazás miatt, a fesztiválokra, sporteseményekre való belépéshez is fontos az oltás a fiataloknak, és természetesen azért is, hogy ne fertőződjenek meg, vagy ne fertőzzék meg a szüleiket, nagyszüleiket, akikkel együtt laknak. Úgy látom,

a Gyergyói-medencében, ha nem is kitörő lelkesedéssel fogadták a lehetőséget, de van érdeklődés a 16–18 év közöttieknél.

Az iskolákat is értesítettük, és igény esetén kiszállunk a tanintézményekhez Balánbányától egészen Borszékig bárhová, és a feliratkozottakat beoltjuk” – részletezte Bíró Katalin, a gyergyószentmiklósi oltóközpont vezetője, felhívva a figyelmet arra is, hogy

a kiskorúak beoltásához szülői beleegyezésre van szükség,

ezért román és magyar nyelvű formanyomtatványt készítettek, amit kiküldtek az iskoláknak is.

Gyermeknap alkalmából külön oltási akciót szerveznek a fiatalok számára, a következő napokban körülbelül száz diákot oltanak be, de azokat is várják, akik még nem jelentkeztek. Az oltóközpontnál bármikor lehetőségük van, hogy beadassák a vakcinát vagy regisztráljanak egy általuk választott időpontra. Érdeklődni a 0730–710094-es telefonszámon lehet. A szakember meglátása szerint legkésőbb jövő héten engedélyezik majd a 12–16 év közöttiek oltását is, és akkor majd az ő immunizálásuk is megkezdődhet Gyergyószentmiklóson.

Csökken az oltási kedv



Az elmúlt időszakban csökkent Gyergyószentmiklóson az oltást igénylők száma. „Azok, akik tudták, mit akarnak, már beoltották magukat, a bizonytalanokat, várakozókat pedig még mindig túl sok impulzus éri mindenfelől. Nem lesz napi 250 jelentkező, de 75–100 oltást igénylő szerintem fog jönni” – hangsúlyozta az oltóközpont vezetője. Gyergyószentmiklósra mostanában elsősorban a Gyergyói-medence településének lakossága jön, a vakcinaturizmus az oltási lehetőségek bővülésével megszűnt. Szerdán az utóbbi időszakban megszokottnál többen kapták meg az oltást, hiszen 114-en regisztráltak.