Gyermeket gázoltak el a balavásári tetőn, mentőhelikopterrel vitték kórházba

• Fotó: Facebook/Info Trafic Maros

Forgalmi dugóra számíthatnak azok, akik a balavásári tetőn keresztül szeretnének közlekedni – jelezte nemrég a Maros megyei tűzoltóság, a részletekkel kapcsolatban pedig a rendőrség sajtószóvivője, Emanuela Rugina a Székelyhonnak elmondta, hogy egy 21 éves, gyulakutai fiatalember a balavásári tetőn elütött egy hatéves gyermeket, aki átszaladt az úton.

A helyszínre mentős és rendőri egységek mellett mentőhelikoptert is küldtek, az elsősegélynyújtás után pedig azzal szállították be Marosvásárhelyre az áldozatot. A rendőrség fél tizenkettőkor még a helyszínen volt, hogy pontosan megállapítsák, hogyan történt a súlyos közúti baleset. Forgalmi korlátozásra tehát továbbra is számítani lehet.

A balavásári tetőn, az út szélén, több helyen is almát meg hagymát árulnak többnyire felnőttek, de gyakran vannak körülöttük gyermekek is. Szemtanúk szerint néhány gyermek szaladt ki az út széli bozótosból, egyikük pedig az útra is kifutott, anélkül, hogy szétnézett volna.