Gyergyószentmiklóson csak január 13-tól lehet fizetni a helyi adókat és illetékeket

Hétfőtől már személyesen is lehet adót fizetni Gyergyószentmiklóson • Fotó: Gergely Imre

Bankszámláról lehet online is lehet utalni a kirótt összeget, a ghiseul.ro oldalon azonban személyesen egyelőre még nem adót fizetni Gyergyószentmiklóson, de dolgoznak a probléma megoldásán – tudtuk meg Kertész Lászlótól, a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal sajtóreferensétől.

Gyergyószentmiklóson is a hatszázalékos inflációs rátát vették figyelembe az idénre érvényes helyi adók és illetékek megállapításánál. Továbbra is érvényben van, hogy azok, akik március végéig egész évre kifizetik a kirótt összeget, tíz százalék kedvezményben részesülnek. Emellett további két adókedvezmény is életbe lépett januártól.

A Gyergyószentmiklóson bejegyzett helyi termelők nem kell asztaldíjat fizessenek a gyergyószentmiklósi zöldségpiacon, és adókedvezményben részesülnek ezentúl a sportbázisként működő, nem önkormányzati tulajdonú intézmények is.

Új adónemet is jóváhagyott a képviselőtestület. Idéntől két százalékos idegenforgalmi adót vezettek be Gyilkostón, amit az ott megszálló turisták kell kifizessenek. Az elképzelések szerint ezt majd a későbbiekben Gyergyószentmiklóson is alkalmazni fogják.

Korábban is lehetett élni azzal a lehetőséggel, hogy, aki energetikai hatékonyságnöveléses felújítást végzett az ingatlanán, 20 és 50 százalék közötti adókedvezményt kapott,

a mezőgazdasági gépek tulajdonosai pedig az adó felét kell kifizessék. Ugyanilyen arányban kell kevesebbet fizessenek a kisnyugdíjból élők.