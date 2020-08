Gyergyószentmiklós több közterén is kötelező a maszkviselés

A zöldségpiacon és a Virág-negyedi üzletsoron, és buszmegállókban is kötelező lesz a maszkviselés keddtől – döntötte el a gyergyószentmiklósi vészhelyzeti bizottság.

A zöldségpiacon minden nap, a környező utcákban pedig szombatonként kötelező a maszkviselés • Fotó: Gergely Imre

A döntést amiatt hozták meg, hogy a Hargita Megyei Prefektúra pénteki rendelete kimondja, hogy a megyében is kötelező lesz a maszkviselés azokon a köztereken, ahol több ember szokott egyszerre jelen lenni.

Gyergyószentmiklóson kedden reggel 6 órától csak maszkban lehet vásárolni a városi zöldségpiacon, illetve a Művelődési Ház közelében, az 5-ös tömbház előtt álló üzletsoron.

Természetesen az eladók számára is kötelező a maszkviselés ezeken a helyeken.

Ugyanettől az időponttól büntetésre számíthatnak azok, akik a városi buszmegállókban, vagy a vasútállomáson maszk nélkül várakoznak – derül ki a helyi rendelet szövegéből.

A legnagyobb tömeg a szombati piacnapokon szokott összegyűlni, ahová a városiakon kívül a környező falvakból is sokan jönnek bevásárolni, az eladók között pedig sokan más megyékből érkeznek. Itt a legnehezebb fenntartani az járványügyi előírások szerinti távolságot az emberek között, ezért is indokolt a maszkviselés itt, de ezt kiterjesztették az ilyenkor zsúfolt környező utcákra, a Meszes, Békény és Rózsa utcákra is. Azaz

szombatonként 7 és 15 óra között az említett utcák piachoz közeli szakaszain is kötelező a maszkot viselni.

Érvényes ez a kötelezettség különböző alkalmi rendezvényeken is, ahol nagyobb létszámú résztvevő várható. A rendelet közli azt is, hogy az adott helyszíneken jól láthatóan fogják jelezni a maszkviselési kötelezettséget.

Nem nőtt az esetszám

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere felhívja a figyelmet, hogy az említett köztereken a maszkviselés kötelezettség bevezetése nem azért történik, mert ezt a városvezetés itt szükségesnek tartaná. Ez az országos és megyei illetékes hatóságok előírása, amihez Gyergyószentmiklóson is alkalmazkodni kell.

A polgármester szerint a helyi járványhelyzet nem indokolta volna a szigorítást, hiszen nem nőtt a városban a megbetegedések száma, és nincs nyilvántartott gócpont Gyergyószentmiklós területén.