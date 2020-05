Gyergyószéki munkálatokat ellenőriztek

Récefalvára és Hágótőre is jó minőségű aszfaltút vezet majd – többek között ezt célozza a Hargita megyei önkormányzat hamarosan induló beruházása. Ugyanakkor Csomafalván és Ditróban járdák épülnek, Várhegy és Salamás között híd újul meg, illetve jól halad a Bélbortól Bukovina felé vezető út építése is – állapították meg a szerdai terepszemlén.

Járdaépítés Gyergyócsomafalván. Megnőtt a járműforgalom, szükség van a gyalogosbiztonságra • Fotó: Gergely Imre

Terepszemlét tartottak Gyergyószéken a Hargita megyei önkormányzat által elindított beruházásoknál, amiről a körút végállomásán, Csomafalván tartottak tájékoztatást.

Régóta dédelgetett terv a Ditró és Tölgyes közt húzódó 127-es számú megyei út felújítása, idén ebből egy 10 kilométeres szakaszon a hidak újulnak meg. Ez lesz az első fontos munkafázis ahhoz, hogy

a Tölgyeshez tartozó két magyar többségű falura, Récefalvára és Hágótőre is aszfaltúton lehessen eljutni.

A Ditró és Tölgyes közti út ennél jóval hosszabb, és 42 millió lej értékű lenne a teljes felújítás. A szükséges pénznek most csak a töredéke van meg, de arra számítanak, hogy még idén kapnak támogatást a kormánytól, és hogy a későbbiekben meglesz majd a teljes finanszírozás is – mondta el Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke. Erre a Bélbortól a Suceava megyei határig vezető út esete jelenti a pozitív előzményt, ugyanis itt is

csak a pénz egy százaléka állt rendelkezésre, és mikor elindult a munka, akkor került rá uniós finanszírozás.

A bélbori úton egyébként újabb komoly beavatkozás szükséges egy földcsuszamlás miatt.

A terepszemle során voltak Borszéken is, az épülő kezelőbázisnál. Ide újabb összegekre lenne szükség, keresik a megoldást – hangzott el.

Megnézték még a Salamás és Várhegy közötti, Maros fölött átívelő hidat is, ami megérett az újjáépítésre, és a tervek is megvannak, de egyelőre nem kezdhetnek neki a munkának, mert a vízüggyel bírósági perig jutottak a szükséges terület telekkönyvezési vitája miatt.

Remetén zajlik a munka a községen áthaladó megyei úton, amely a Hargita megyei hulladéklerakóhoz vezet. Ditróban két kilométer hosszan zajlik a járdaépítés, és ez 70 százalékban készült el. Mint még elhangzott, az idénre tervezett tavaszi gödörtömési munkálatok befejeződtek a megyei tanácshoz tartozó gyergyószéki utakon.

Gyergyócsomafalvi beruházások



Márton László Szilárd csomafalvi polgármester házigazdaként ismertette a folyamatban lévő helyi beruházásokat. Ebből az egyik leginkább fontossá vált munkálat a főút mellett haladó járda építése. Jól haladnak ezzel, ami igencsak jó hír a helyieknek, hiszen az út nagyon forgalmassá vált tavaly óta, amióta a Gyergyószentmiklóson áthaladó teherforgalmat ide irányították. Hatmillió lejes összértékű beruházásként 14 utca teljes átépítése, aszfaltozása zajlik jelenleg, és úgy számítják, jóval év vége előtt elkészülnek. Javítják a mezei utakat is, valamint előkészületben van a csatornázás bővítése, illetve a községháza felújítása is.