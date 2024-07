Gyergyói szalmapityókát ország-világnak

Amint Kari Attila a Székelyhonnak elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy a szakmai szervezet felkérésére a találkozó házigazdái lehettek, és az ehhez kapcsolódó bemutatkozási lehetőség is fontos számukra, hiszen a farmerek személyesen is megismerhetik az itteni beruházásokat, láthatják a technológiai színvonalat, és ez a tapasztalat számukra is döntő jelentőségű lehet. Eddig a korszerű pityókatárolók Hargita és Kovászna megyei gazdákkal működtek együtt, de más megyékben is volna igény erre a szolgáltatásra. A gyergyószéki vállalatok nyitottak is erre, hiszen idén 43 ezer tonna, jövőre 80 ezer tonna, utána pedig évi 100 ezer tonna burgonyát szeretnének feldolgozni. A legnagyobb részét a hamarosan megnyíló gyergyóremetei feldolgozóüzemben, ahol