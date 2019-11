Gyergyóban Kelemen még sosem kapott ennyi szavazatot

Sajtótájékoztatón értékelte a romániai államelnök-választás vasárnapi első fordulójának gyergyószéki eredményeit az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnöke. Barti Tihamér kiemelte, Kelemen Hunor még sosem kapott annyi szavazatot a térségben, mint most.

Barti Tihamér összegezte a vasárnapi szavazás eredményeit • Fotó: Gergely Imre

2009-ben 14 815, 2014-ben 16 120, míg harmadik elnökjelöltsége során, most vasárnap 17 257 szavazatot kapott az RMDSZ jelöltje, Kelemen Hunor. Barti Tihamér úgy értékelte, a gyergyószékiek megértették, fontos, ha van egy személy, aki a kampányban a magyarság üzeneteit közvetíti, akkor az kapjon is támogatást a közösség részéről.

Ugyanakkor a választási eredmény Kelemen Hunor eddigi munkájára adott pozitív válasz is – véli Barti, aki szerint számos nyertes projekt sikeréről számolhattak be az elmúlt években, amelyek mögött csaknem mindig ott volt Kelemen munkája, hiszen a szervezet elnökeként a bukaresti RMDSZ-lobbi legprominensebb személyisége is.

Interaktív térképen a választási eredmények Elkészítette a Hotnews a vasárnapi elnökválasztás interaktív térképét, amelybe közel az összes romániai szavazókörzetben feldolgozott adatokat behívták, illetve tartalmazza a külföldi körzetek mintegy hatvan százalékos feldolgozottságát is. Elkészítette a Hotnews a vasárnapi elnökválasztás interaktív térképét, amelybe közel az összes romániai szavazókörzetben feldolgozott adatokat behívták, illetve tartalmazza a külföldi körzetek mintegy hatvan százalékos feldolgozottságát is.

Köszönetet mondva azoknak, akik elmentek szavazni, és az RMDSZ jelöltjére adták a voksukat, Barti megjegyezte,

lehetett volna erősebb is mozgósítás, voltak helységek, ahol magasabb részvételi arányra számítottak.

Településenként fogják kielemezni, hogy mi az, amin a lakosság visszajelzései alapján változtatni, finomítani kell, hogy megtartsák, illetve visszanyerjék az emberek bizalmát.

Gyergyószéki eredmények



Gyergyószéken (beleértve Hargita megye északi, román többségű településeit is) összesen 71 666 szavazati joggal rendelkező polgárt tartanak nyilván. A vasárnapi urnazárás után 29 116 szavazatot számoltak össze. Kelemen Hunor 17 257, Klaus Johannis 6002, Viorica Dăncilă 2252, Dan Barna 1443 szavazatot szerzett. A többi jelölt ennél jóval kevesebbet.

Hargita megye: a legtöbben Udvarhelyszéken szavaztak az RMDSZ jelöltjére A szavazati joggal rendelkezők mintegy 42 százaléka járult az urnákhoz a vasárnapi államelnök-választás első fordulójában Udvarhelyszéken. Voltak olyan települések is, ahol 90 százalék felett támogatták az RMDSZ jelöltjét. A szervezet helyi elnöke szerint ugyanakkor nem reálisak a részvételi arányok. A szavazati joggal rendelkezők mintegy 42 százaléka járult az urnákhoz a vasárnapi államelnök-választás első fordulójában Udvarhelyszéken. Voltak olyan települések is, ahol 90 százalék felett támogatták az RMDSZ jelöltjét. A szervezet helyi elnöke szerint ugyanakkor nem reálisak a részvételi arányok.

Kiemelkedően teljesített Csíkszereda az államfőválasztás első fordulójában A szavazásra jogosultak 44,2 százaléka voksolt Csíkszéken az államfőválasztás vasárnapi első fordulójában, Kelemen Hunor pedig 34 024 szavazatot kapott, ami az érvényes voksok 80,80 százalékát jelenti. A térség legaktívabb települése a magyar jelölt szülőfaluja, Csíkkarcfalva volt. A szavazásra jogosultak 44,2 százaléka voksolt Csíkszéken az államfőválasztás vasárnapi első fordulójában, Kelemen Hunor pedig 34 024 szavazatot kapott, ami az érvényes voksok 80,80 százalékát jelenti. A térség legaktívabb települése a magyar jelölt szülőfaluja, Csíkkarcfalva volt.