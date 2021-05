Gyereknap csodanap

Látni- és kipróbálnivaló van bőven, már csak egy kis jó idő kell gyereknapra. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi városháza többféle szabadtéri programot szervez a Somostető sétányán és az állatkertben. Június elsején, 11 órakor Marcelino bohóc és Hófehérke fogadja a gyerekeket és szervez számukra szórakoztató tevékenységeket, de aki kutyakiképzést szeretné megnézni, azt is megteheti, szintén az állatkertben. 13 órakor Tiger Budo Sportegyesület bemutatót tart, 13 óra 30 perctől festőműhelyre várják az érdeklődőket, 16 órakor pedig Marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákjai és a székelykeresztúri Kerekudvar közösségi ház tagjai hagyományos erdélyi hangszereket mutatnak be, szólaltatnak meg.

Közben a Somostető fősétányán 11-14 óra között a Művészeti Gimnázium diákjait tartanak kis koncerteket, improvizációs műhelyeket. 14 órakor megnyitják a Marosvásárhely gyermekszemmel című rajzversenyre érkezett alkotásokat bemutató tárlatot és 17 órakor díjazzák a legügyesebbeket. 15 óra 30 perctől bábjátékok lesznek, majd népzenei előadás, 16.45-kor a Maros Művészegyüttes magyar tagozata tart flashmobot. 17 órától dzsessz- és könnyűzenei koncert lesz.

14-17 óra között két népszerű fagylaltozó ingyen adja a fagyit a gyerekeknek.

Továbbá, kedden 11 órától az Ariel Színház a Nyomda utcai nagyteremben a Brémai muzsikosok című gyerekelőadással várja a közönséget. A Maros Művészegyüttes tagjaival június elsején 18 órakor a marosvásárhelyi Várban lép fel, a Boróka és Prichindel néptánccsoportok mellett, majd 19 órától a Mátyás király álruhái mesés-táncos előadást nézhetik meg az érdeklődők. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata június elsején, kedden két alkalommal, 12 illetve 16 órától gyereknapi koncerttel, Markó Béla megzenésített gyermekverseivel várja a legfiatalabb nézőközönséget a Színház Nagytermébe.

A zavartalan közlekedés érdekében a gyermeknapra külön buszokat indítanak a Somostetőre. Az első járat a végállomásokról: a Tudor negyedből a Shopping Citytől, a kombináttól, a Fotógyártól és a Forradalom utcából (a nagykórház érintésével ér Somostetőre) már 9.45-kor indul. A tömegközlekedési vállalat 17.45-ig óránként biztosít ingyenes járatokat a Somostetőre. Június elsején a Somostetőn is rendelkezésre áll egy oltásközpont, melynek az Erdei házikó ad otthont. Az országos oltáskampány keretében itt 11 és 16 óra között, előjegyzés nélkül bárki kérheti a Johnson & Johnson védőoltást (ez 18 éven felülieknek ajánlott és 1 dózisú oltóanyag).

Koncertek és könyvtári foglalkozások Székelyudvarhelyen

Kétnapos programsorozatra várják a gyerekeket Székelyudvarhelyen is: hétfőn, május 31-én délután négy és öt órától a városháza Szent István Termében oktatási jellegű hangverseny lesz. A Bárcsak lenne nékem hegedűm... című koncert célja a klasszikus zene közvetítése, megértése. A Legato Egyesület és a Székelyföldi Filharmónia a városi gyermeknap részeként kínálja ezt a sajátos nevelő hangversenyt az 5–10 éveseknek. Kedden, június 1-jén szintén a városházán folytatódnak a programok: 10 órától a Sosemnevető király című előadás lesz látható a Sétáló Bábszínház előadásában.

Ezt követően, 11 órától P. Buzogány Árpád gyermekverseiből olvas fel, majd 12 órától ZeneKörút Meseországban címmel Kádár Zoltán János előadása következik. Aki erre a vonatra felszáll, akár kicsi, akár nagy, olyan utat járhat be az előadóval, ahol a mesebeli helyszíneken kedves mesehősökkel és érdekes hangszerekkel találkozik a mesés zenebona során. Délután 4 órától a Vitéz Bakarasznyi János című előadás lesz látható a Sétáló Bábszínház előadásában. Délután 5-től Nagyálmos Ildikó olvas fel gyermekverseiből. Majd délután 6 órától ismét Kádár Zoltán János kalauzolja a kicsiket a mese és a zene világába: a Zene szárnyán, túl az Óperencián produkció során Meseországban kanyarogva sok érdekes helyszínt látogatnak meg a részvevők, ahol zenével csalogatják elő a mesehősöket, és kertészkedés mellett még lóversenyen is részt vesznek.

A szervezők felhívják a szülők figyelmét, hogy a meghirdetett programok közül csak egy blokkot (vagy a hétfői programok közül, vagy a keddi programok közül egyet) válasszanak gyermekeik számára, hogy a korlátozások ellenére minél több gyermek részesülhessen a városi gyermeknap örömeiben. Egyébként

a programokon a járványügyi szabályok betartása mellett csupán regisztráció után lehet részt venni: a jelentkezéshez szükséges linkeket az esemény Facebook-oldalán lehet elérni.

Gyereknap alkalmából továbbá a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár is számos programmal kecsegtet június 1-jén: lesz papírszínház (10, 12, 14 és 16 órától), virtuális világ (11, 13 és 15 órától), quilling (10.30 és 15 órától), digitális planetárium (10, 11, 12, 13, 14, 15 és 16 órától), 3D animációs filmvetítés (11, 13 és 15 órától), földrengés-szimulátor (10, 11.30, 13.30 és 15.30 órától), a legkisebbeknek kerekítő (10, 11 és 15.30 órától) és nyomdatörténet (egész nap). Illetve, egész nap meg lehet látogatni a könyvtárat, lehet iratkozni és kölcsönözni. A járványügyi helyzet miatt a helyek száma nagyon korlátozott, ezért arra kérnek minden érdeklődőt, hogy előzőleg menjen be a könyvtárba és jelentkezzen a kívánt programokra.

Regisztrálni szükséges a gyergyószentmiklósi gyereknapi programokra

Gazdag programkínálattal várják a gyerekeket Gyergyószentmiklóson is. Június 1-jén délelőtt 10 órától kezdődnek a gyerekeknek szánt foglalkozások: lesznek kézműves tevékenységek, Macikórház, fotomata, arcfestés. 11 órakor a Figura stúdió színház Minden egér szereti a sajtot című előadására várják a gyerekeket a művelődési ház színháztermébe, illetve a ekkortól kezdődik a Székely fogászat Foghegyező névre keresztelt gyereknapi programja is.

Koradélután lesz rajzfilmvetítés a városi könyvtárban, illetve a különféle kézműves foglalkozások délután is folytatódnak. A Figura Stúdió Színház gyerekelőadását délután 5 órától is bemutatják. 17 órakor kezdődik a Gyerek-(Kép)p, a Tarisznyás Márton Múzeum online programja. Szerdán, június 2-án délelőtt 10 órától és délben a Mozsikácska koncertezik a művelődési házban, , majd délután 6-tól a brassói Arlechino Gyermekszínház Mateiaș Gâscarul című román nyelvű bábelőadása lesz látható a művelődési házban. Fontos tudni, hogy a kézműves foglalkozásokra a létszámkorlátozás miatt regisztráció szükséges, jelentkezni a 0787-755 294-es telefonszámon lehet.

A szervezők ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a kedden 11 órától kezdődő mesejáték a 2020-ban elmaradt gyermekbérletes előadás pótlása, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A délutáni mesejátékra óvodásoknak, iskolásoknak 5 lejért, egyetemistáknak, nyugdíjasoknak 15 lejért lehet jegyet váltani, illetve a teljes értékű jegy 20 lej. A koncertre és a bábelőadásra a jegyek ára 8 lej. A helyek száma korlátozott, jegyek a művelődési ház előcsarnokában található jegypénztárban válthatók.

A gyerekeké lesz a csíkszeredai központi park

Csíkszeredában a központi parkba és a Szabadság térre várják a gyereknapozókat június 1-jén: a városháza szervezte egész napos programban sok meglepetés lesz, egyebek mellett

ki lehet próbálni az igazi rendőr-, tűzoltó- és mentőautót, lesz kerékpárbemutató, illetve elindul a kisvonat.

Az esemény partnerei révén ki lehet próbálni a kölyök ninja-edzést a The Athlete Centerben (a részvétel előzetes jelentkezéshez kötött). A csíkszeredai Novák Cukrászdában is gyereknapi programmal várják az érdeklődőket június 1-jén. Érdekes színfoltja a programoknak az Árvácska együttes Tündérmese című előadásának bemutatója. A ZeneSzereda részeként ezúttal kivételesen hétfőn lesz látható a produkció a Szakszervezetek Művelődési Házában este 7 órától. Az Árvácska együttes 1997 őszén alakult, a csíksomlyói gyermekotthon lakóival, negyven állami gondozott gyerekkel kezdte működését. Azért kapta az Árvácska megnevezést, hogy magyarázat nélkül is érthető legyen, kik tartoznak ide. Az együttes vezetője Häfliger (Antal) Zsuzsanna, lelki vezetője, fő támogatója Gergely István (Tiszti).

A hétfőn bemutatandó népdalos és gyermekdalos mesejáték Wass Albert egyik meséjén alapszik. Jegyeket a Városi Művelődési Ház pénztárában lehet váltani 10 lejes egységáron.