Gyermeket próbáltak elcsalni az egyik játszótérről

A Maros megyei rendőrséget is felkerestük. Aurica Sabău szóvivő érdeklődésünkre azt válaszolta, hogy a szóban forgó esetet nem jelentették náluk, és az elmúlt időszakban nem történt játszótéri incidensekről bejelentés. Ő is hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy

A városban 140 játszótér van, a nagyobbak be is vannak kamerázva, a felvételeket vissza tudja nézni a rendőrség.”

Készítsük fel a gyermekeket

Az édesanya bejegyzéséhez érkezett hozzászólásokból kiderül, hogy többen kisiskolás gyermekeiket is elkísérik a játszótérre, és ott maradnak velük, hogy azok biztonságban legyenek. Sokan hangsúlyozták, fontos beszélni az egész kicsi gyermekeknek és nagyobbaknak is arról, hogy idegenekkel nem állunk szóba, nem fogadunk el tőlük semmit, nem megyünk el velük akkor sem, ha édességet ajánlanak, ha kiskutyával próbálnak elcsalni. Az érintett édesanya is beszélt korábban minderről gyermekeivel, ezért is siettek haza a történtek után.