Gyerekek is megsérültek a Kozmás és a Kászonok között történt balesetben

2024. szeptember 08., vasárnap

Találkozzon a Duma Dubával a Gyimesekben!

Számos zenei és kulturális rendezvény után a Rádió GaGa Duma Dubája egy gasztronómiai fesztiválon is jelen lesz. A 2024-es Taste of Transylvania vendégeként Borospatakáról is hallhatók leszünk szeptember 12–14. között.