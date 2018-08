Gyenge méztermés: veszteségekkel és méhpusztulással zárták a szezont az erdélyi méhészek

Keserű szájízzel összesítik az idei szezon méztermését az erdélyi méhészek: az átlagosnál kevesebb a méz, ráadásul méheik egy része is elpusztult. A veszteség nagy, a termékeik értékesítéséből befolyó pénzből éppenhogy el tudják tartani családjaikat a következő idényig. A termelők szerint azonban a boltok mézkínálatában és áraiban nem lesz érzékelhető a gyenge szezon, ez azonban nem feltétlenül jelent jó hírt.

Alig csurran-cseppen a méz. Lassan meg sem éri méhészkedni? • Fotó: Veres Nándor

„Aki itthon volt, az szinte semmit nem tudott termelni, mert az eső egyfolytában esett, és a méhek ki se tudtak jönni a kaptárból, aki vándorolt, a hársról és akácról valamennyit tudott pergetni, de a napraforgó nagyon gyenge volt.

Ki lehet húzni a téli szezont, de sok nem marad belőle

– beszélt a várható bevételről és az idei szezonról Szőcs Levente vándorméhész, aki Székelypeteken működtet méhészetet. Elmondta, tavasszal –

áprilisban és májusban – a szárazság, utána pedig a sok eső rontotta le a termésátlagot.

Napraforgóból például még a tavalyi mennyiség negyedét se tudták kipergetni, az akác viszont valamivel többet hozott, mint a múlt évben. Utóbbi a drágább, így az összmennyiség csökkenésével nem teljesen arányos, hanem mérsékeltebb a vándorméhészek bevételkiesése. Szőcs Levente 240 méhcsaláddal vándorol, ennyire szükség is van, hogy a bevételből meg tudjon élni. Harminc éve elegendő volt 100 is, de ma már gyengébb a növények virágzása, mint régen, és több a méhész is – vázolta tapasztalatait.

HIRDETÉS

„Mindjárt meg sem éri”

Havasi méz nagyon kevés lett, de több más mézfajtára is érvényes ez.

A repce és az akác majdnem egyszerre virágzott idén, így az egy hordásnak számít, a napraforgóról való gyűjtést meghiúsította a sok eső, az utóbbi időben a sarjúvirágról gyűjtöttek volna, de a gazdák, kihasználva az oly rég óta várt száraz időt, lekaszálták a sarjút.

Hársmézből lett a legjobb termés idén, de még az is csak közepesnek mondható a sokévi átlaghoz képest

– sorolta Ádám József, a főként udvarhelyszéki méhészeket tömörítő Örösi Méhész Egyesület vezetője. „Újabban majdnem minden év ilyen.

Mindjárt meg sem éri méhészkedni

– kesergett a vándorméhészként maga is a mézből élő termelő. Arról is beszámolt viszont, hogy

a piacon nem lesz mézhiány, az ugyanis telítődik a többnyire Kínából importált, erősen megkérdőjelezhető minőségű, sokak szerint olcsó, hamisított mézzel.

„Van egy közös piac, ahonnan fel lehet tölteni a készleteket, kérdés viszont, hogy mi van azokban az üvegekben” – fogalmazott.

A termelőknek a méhállományát is megtizedelte az idei szezon. Az idény augusztus elsején ér véget, így pontos felméréssel még nem rendelkeznek, de tapasztalataik szerint jelentős a pusztulás. Ádám József szerint ezt a magok kezelésére használt növényvédő szerek okozták, ugyanis a sok eső miatt azok feljutottak a vegyszerezett magból kifejlődött növények virágaiba is.