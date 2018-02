Gyárakban, műhelyekben sajátíthatják el a gyakorlati tudást a tanulók

A csíkszerdai tanintézet vezetői remélik, hogy ragadós lesz példájuk, egyre több tanintézet bekapcsolódik idővel a programba • Fotó: Gecse Noémi

Györffy Ildikótól, a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola igazgatójától tudjuk, több oka is volt, amiért a Romániában újnak számító képzésforma bevezetése mellett döntöttek: egyrészt a duális képzés számos előnnyel jár mind a diákok, mind a cégek számára a hagyományos szakoktatáshoz képest. Emellett olyan szakmákban indítják el a képzést – esztergályos és hegesztő –, amelyek jelentős szakemberhiánnyal küszködnek, így

a cégeknek lehetőségük van kinevelni a majdani szakembereiket.

Továbbá remélik, a példájuk ragadós lesz, így egyre több tanintézet bekapcsolódik idővel, csökkentve az egyre szembetűnőbb szakemberhiányt a térségben.

A kilencedik osztálytól kezdődő duális szakképzés lényege, hogy az elméletet az iskolában, a gyakorlati ismereteket pedig azokban a gyárakban, műhelyekben sajátíthatják el a diákok, amelyekkel a tanintézet erre szerződést köt. A tanulóknak az állam által biztosított, szakiskolai 200 lejes ösztöndíj mellett ezzel legalább megegyező értékű havi támogatást kell kapniuk a három éves képzési idő alatt a vállalatoktól. A Székely Károly Szakközépiskola nyolc csíki céggel kötött szerződést, amelyből hét székhelye Csíkszeredában van, egynek pedig Csíkszentléleken.

Iskolánk egyik nagy erőssége a cégekkel való partnerség a szakoktatásban, jelenleg is 46 vállalattal működünk együtt. Ez eddig abban nyilvánult meg főképp, hogy a cégek adott esetben alkalmazták a diákjainkat a szakiskolát követően. Nem minden szakból egyformán, de ahol megfelelő fizetést ajánlottak, ott maradtak is a fiatalok. Ugyanakkor ezek a vállalkozások a diákokat is segítették a lehetőségeikhez mérten: például tízóraival, munkaruhával, különböző juttatásokkal, viszont ennek nem volt hivatalos nyoma. A duális képzésforma nem tesz mást, mint hogy ezeket az úgynevezett juttatásokat szerződésben is rögzíti

– magyarázta Györffy.

Több lényeges pontot rögzít a szerződés, amit a cégek a tanulókkal kötnek:

a cég által juttatott támogatás mértékét, ami legalább havi 200 lej

pluszjuttatásokban is részesülhetnek a képzésben résztvevők, amennyiben érdemesnek találják rá őket: a vállalatnál biztosíthatnak munkaebédet, a diák ingázását is fizethetik, valamint pénzbeli ösztöndíjat is kaphatnak

a diák munkaruháját is a cégnek kell biztosítania, illetve a duális képzés elkezdéséhez szükséges orvosi vizsgálat ellenértékét is

a leglényegesebb hozadéka, hogy három év után a vállalatnál alkalmazhatják az ott gyakorlatozott fiatalokat.

„A nyáron tartott szakiskolai beiratkozás előtt előválogatást tartunk. Úgy képzeltük el, hogy bejön a gyerek és a szülő, akik a cégek és az iskolánk képviseletével beszélgethetnek arról, hogy a tanulónak miért is érdemes a duális képzés mellett döntenie. Ebben a formában egy osztályt indítunk 28 hellyel, 14 hegesztővel és 14 esztergályossal. A nyolc vállalat között pedig elosztjuk a jelentkező diákokat. Azonban a vállalatok a képzésben való részvétellel bizonyos rizikót is vállalnak, hiszen a tanuló ha úgy dönt, átiratkozhat más osztályba, dacára a juttatásoknak, amit a cégtől kapott” – fogalmazott az intézményvezető. Zárásként elmondta, a legnagyobb kihívás ezzel kapcsolatban, hogy a tanulók is lehetőséget lássanak a duális képzésben mint oktatási formában, hiszen hiányszakmákat oktatnának.

Négy iskolában indítják el



A beiskolázási terv szerint a következő tanévtől négy Hargita megyei szakiskolában indul el a duális szakképzési program: Csíkszeredában a Székely Károly Szakközépiskolában, Székelyudvarhelyen a Kós Károly Szakközépiskolában, Székelykeresztúron a Zeyk Domokos Iskolaközpontban, illetve Gyergyóditróban a Puskás Tivadar Szakközépiskolában. A duális szakképzés egyébként a 2017–2018-as tanévtől indult el országszerte, Hargita megyében azonban csak udvarhelyszéki vállalatok és tanintézetek vettek részt a programban első körben.